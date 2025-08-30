Εξακολουθούν να νοσηλεύονται τα δύο νεαρά άτομα που τραυματίστηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής στο τροχαίο που σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, κατά από άγνωστες συνθήκες, και στο οποίο ενεπλάκη η Porsche που οδηγούσε η 45χρονη επιχειρηματίας.

Η 26χρονη οδηγός του δεύτερου οχήματος, σύμφωνα με το voria.gr, νοσηλεύεται σε ΜΕΘ, εξαιτίας του τραύματος που έχει στους πνεύμονες. Ο 28χρονος σύντροφός της βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση, νοσηλευόμενος σε κλινική με κατάγματα σπονδύλων.