Στον Εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 46χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας που σκότωσε την 86χρονη γυναίκα στην Ακτή Δυμαίων, στην Πάτρα, και παρέσυρε και την 8χρονη που κρατούσε από το χέρι η ηλικιωμένη.

Σε βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική ποινική δίωξη και τη Δευτέρα θα απολογηθεί στον ανακριτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flamis.gr υποβλήθηκε σε αλκοτέστ το οποίο βγήκε αρνητικό.

Σε σχέση με το τροχαίο δήλωσε πώς δεν πρόλαβε να αντιδράσει ενώ ήταν συντετριμμένος και απλά κούνησε το κεφάλι του όταν του είπαν για το κόκκινο.

Στους αστυνομικούς ανέφερε πώς την ώρα της θανατηφόρας παράσυρσης, πήγαινε βόλτα.

«Η γιαγιά έγινε ασπίδα για να σωθεί η Μαρία μου», συγκλονίζει ο πατέρας της 8χρονης

Η Τιτίκα Βασιλοπούλου έχασε ακαριαία τη ζωή της, ενώ η 8χρονη μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο Παίδων.

Η μικρή Μαρία σώθηκε χάρη στην 86χρονη γειτόνισσα, που πολλές φορές φρόντιζε τα παιδιά της οικογένειας. Όπως δήλωσε ο πατέρας της μικρής στο flamis.gr «έσπρωξε την κόρη μου στο κράσπεδο και έτσι σώθηκε το παιδί. Έγινε η ασπίδα να σωθεί η Μαρία μου».