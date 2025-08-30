Στη σύλληψη 46χρονου οδηγού μοτοσυκλέτας προχώρησε η Αστυνομία, μετά το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής στην Πάτρα, με θύμα ηλικιωμένη γυναίκα και ελαφρά τραυματισμένη το κοριτσάκι που ήταν μαζί της.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία και όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο, ο οδηγός της μοτοσυκλέτας, ο οποίος κινούνταν επί της λεωφόρου Ακτής Δυμαίων, με κατεύθυνση προς τη διασταύρωση με την οδό Βορείου Ηπείρου, παρέσυρε τη γυναίκα και την 7χρονη (σ.σ. ορισμένες πηγές την αναφέρουν ως 8χρονη) που διέσχιζαν κάθετα την Ακτή Δυμαίων.

Μετά το τροχαίο η άτυχη γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, ενώ η μικρή διακομίστηκε ελαφρά τραυματισμένη στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας.

Ελαφρά τραυματίστηκε και ο 46χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας, ο οποίος στη συνέχεια συνελήφθη από την Αστυνομία, ενώ σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της Τροχαίας, σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες, κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

«Αυτό είναι το αίμα της κόρης μου»

Εντωμεταξύ, ο πατέρας του κοριτσιού είχε γράψει νωρίτερα, σύμφωνα με το tempo24.news έγραψε: «Αυτό είναι το αίμα της κόρης μου και της άτυχης γιαγιάς που θυσίασε την ζωή της για να σώσει την 7χρονη κόρη μου. Το συμβάν έγινε 10 η ώρα το βράδυ στο νότιο πάρκο στο ύψος της Μαξίμου ο ασυνείδητος οδηγός παρέσυρε τη γιαγιά και το παιδί μου. Η γιαγιά βρήκε ακαριαίο θάνατο επιτόπου ενώ το παιδί μου έχει κάποια σπασίματα όποιος γνωρίζει το οτιδήποτε για τον ασυνείδητο οδηγό, ο οποίος κρατείται αυτή τη στιγμή παρακαλώ στείλτε μου ένα προσωπικό μήνυμα».

Η άτυχη γυναίκα φέρεται να προστάτευσε με το σώμα της τη μικρή. «Έσωσε με το θάνατό της την κόρη μου» δήλωσε και στο flamis.gr ο πατέρας της μικρής Μαρίας. Η 71χρονη Τιτίκα Βασιλοπούλου δεν ήταν η γιαγιά της μικρής, όπως αρχικά ειπώθηκε, αναφέρει το δημοσίευμα. Ήταν μία γειτόνισσα που εμπιστευόταν η οικογένεια ως «γιαγιά» και πολλές φορές πήγαινε τα παιδιά βόλτα. Όπως έκανε και με τη Μαρία το βράδυ της Παρασκευής.