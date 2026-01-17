Η Άρσεναλ είχε την ευκαιρία να πάει στο +9 από τη Μάντσεστερ Σίτι και να κάνει αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση της Premier League, τελικά όμως έμεινε στο 0-0 με τη Νότιγχαμ Φόρεστ και είναι στο +7.

Οι «κανονιέρηδες», όπως αναμενόταν, πήραν από τα πρώτα λεπτά την πρωτοβουλία των κινήσεων και έψαξαν το γκολ, στο οποίο πλησίασαν στο 29′ με τον Μαρτινέλι που βρέθηκε σε θέση βολής αλλά έστειλε τη μπάλα ελάχιστα άουτ.

Το παιχνίδι γενικά δεν είχε πολλές φάσεις καθώς η Φόρεστ αμυνόταν σωστά, με τους Λονδρέζους να πιέζουν περισσότερο μετά το 70′ και να φωνάζουν για πέναλτι σε χέρι του Άινα στο 79′, με τον διαιτητή όμως να μη δείχνει την άσπρη βούλα.

Το 0-0, επομένως, παρέμεινε ως το τέλος, με την Άρσεναλ να έχει 50 βαθμούς και τις Μάντσεστερ Σίτι και Άστον Βίλα να ακολουθούν με 43. Η Βίλα, όμως, έχει την ευκαιρία να πλησιάσει στο -4 καθώς την Κυριακή (18/1) θα υποδεχθεί την Έβερτον.