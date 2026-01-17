Με τον Λαουτάρο να βρίσκει δίχτυα η Ίντερ νίκησε με 1-0 εκτός έδρας την Ουντινέζε για την 21η αγωνιστική της Serie A και πήγε στο +6 από τη Μίλαν, η οποία την Κυριακή (18/1) θα υποδεχθεί τη Λέτσε.

Οι «νερατζούρι» πήγαν στο Ούντινε με στόχο το δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο και κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ από νωρίς και συγκεκριμένα στο 20ο λεπτό, όταν ο Εσπόζιτο έδωσε στον Λαουτάρο και αυτός με σουτ εντός περιοχής βρήκε δίχτυα για το 0-1.

Οι Μιλανέζοι θα μπορούσαν να πετύχουν και δεύτερο γκολ στο πρώτο ημίχρονο αλλά δεν το έκαναν και από εκεί και πέρα είδαν τους γηπεδούχους να παίρνουν μέτρα στο γήπεδο και να προσπαθούν να πιέσουν, χωρίς όμως να καταφέρουν να γίνουν απειλητικοί.

Το 0-1, επομένως, παρέμεινε μέχρι το τέλος της αναμέτρησης και η Ίντερ πήγε στους 49 βαθμούς, στο +6 από τη Μίλαν που την Κυριακή (18/1) θα υποδεχθεί τη Λέτσε στο Σαν Σίρο.