Τις επαφές με την Παρί Σεν Ζερμέν για το ενδεχόμενο δημιουργίας ομάδας που θα πάρει μέρος στο NBA Europe επιβεβαίωσαν οι Άνταμ Σίλβερ και Μαρκ Τέιτουμ.

Η νέα λίγκα που θέλουν να καθιερώσουν στο ευρωπαϊκό μπάσκετ οι Αμερικανοί σε συνεργασία με τη FIBA είναι ένα από τα θέματα συζήτησης εδώ και καιρό και ο Κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, με τον δεύτερο στην ιεραρχία, Μαρκ Τέιτουμ, επιβεβαίωσαν το ενδιαφέρον της Παρί και τις συζητήσεις που γίνονται.

«Παίζουν στο υψηλότερο επίπεδο στο ποδόσφαιρο και διαθέτουν την τεχνογνωσία για να λειτουργήσουν έναν σύλλογο μπάσκετ στο υψηλότερο επίπεδο, αν ενδιαφέρονται. Ναι, είναι ένας σύλλογος με τον οποίο συζητάμε», τόνισε ο Σίλβερ, με τον Τέιτουμ, από την πλευρά του, να λέει τα εξής…

«Το Παρίσι είναι μια αγορά στην οποία θέλουμε οπωσδήποτε να εισέλθουμε. Έχουν την ικανότητα να δημιουργήσουν ένα brand, μια κουλτούρα, έχουν σύνδεσή με το brand Jordan, το οποίο είναι συνδεδεμένο με το μπάσκετ. Ψάχνουμε τους κατάλληλους συνεργάτες για το πρόγραμμά μας και η Παρί Σεν Ζερμέν προσφέρει ένα πολύ ενδιαφέρον επίπεδο τεχνογνωσίας, όσον αφορά το μάρκετινγκ, την προώθηση και τη δημιουργία ενός παγκόσμιου brand».