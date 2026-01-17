Συναγερμός σήμανε στο Πυροσβεστικό Σώμα μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς σε υπαίθριο χώρο στην περιοχή Καζάνια, στο Πέραμα, καθώς σε κοντινή απόσταση βρίσκονται δεξαμενές πετρελαιοειδών.

Η φωτιά, τα αίτια της οποίας παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα, εκδηλώθηκε πάνω από τον Όρμο Κερατσινίου, στο ύψος της Λεωφόρου Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά καίει κυρίως χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα σε παρακείμενο υπαίθριο χώρο.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις με 25 πυροσβέστες και 9 οχήματα, ενώ συνδράμουν μηχανήματα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τον περιορισμό της εστίας.

Για προληπτικούς λόγους, η Αστυνομία προχώρησε σε εκτροπές της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Δημοκρατίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των οδηγών και κατοίκων και να διευκολυνθεί το έργο της κατάσβεσης.

Ο δήμαρχος Περάματος έχει απευθύνει έκκληση προς τους κατοίκους της γύρω περιοχής να κλείσουν τα παράθυρα και τις εξωτερικές πόρτες των σπιτιών τους, εξαιτίας των πυκνών καπνών που προκαλούνται από τη φωτιά και ενδέχεται να επηρεάσουν ιδιαίτερα άτομα με αναπνευστικά προβλήματα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ούτε θεωρείται ότι εγείρεται απειλή για κατοικημένες περιοχές, ενώ οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή έως την πλήρη οριοθέτηση της φωτιάς.

Ρυθμίσεις κυκλοφορίας

Για λόγους ασφαλείας και για να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις κατάσβεσης, έχουν εφαρμοστεί εκτροπές κυκλοφορίας και απαγορεύσεις διέλευσης σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου γύρω από την περιοχή της φωτιάς:

Κλειστοί ή με εκτροπές δρόμοι:

Λεωφόρος Δημοκρατίας – Μητροπούλου

Λεωφόρος Δημοκρατίας – Ελπίδος

Λεωφόρος Δημοκρατίας – Μαρίας Κιουρί

Συμβολή των οδών 25ης Μαρτίου και Καστοριάς

Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές, ακολουθώντας τις οδηγίες της Τροχαίας και της Πολιτικής Προστασίας, καθώς οι εκτροπές ενδέχεται να παραμείνουν σε ισχύ έως ότου αποκατασταθούν πλήρως οι συνθήκες στο σημείο.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν με στόχο την οριοθέτηση και πλήρη κατάσβεση του μετώπου, παρά τις δυσκολίες που προκαλούν οι συνθήκες και η γεωγραφία του χώρου. Παράλληλα, οι αρχές παρακολουθούν συνεχώς την εξέλιξη της φωτιάς και συνεργάζονται με τις τοπικές υπηρεσίες για την προστασία των κατοίκων και των υποδομών.