Φωτιά τώρα κοντά στα «Καζάνια» στην λεωφόρο Δημοκρατίας στο Πέραμα στο ύψος του Όρμου του Κερατσινίου.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες σπεύδουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, η πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη και συνδράμουν και οι ιδιωτικές δυνάμεις πυρασφάλειας των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Δείτε βίντεο

Η φωτιά σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχει περάσει και στην υπόγεια σήραγγα των τρένων.

Στο σημείο βρίσκονται περισσότεροι από 15 πυροσβέστες και τα 5 οχήματα που είχαν αναφερθεί περιστατικά, λόγω του σημείου και της επικινδυνότητας που μπορεί να φέρει τυχόν εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Ο δήμαρχος Περάματος Γιάννης Λαγουδάκος έδωσε οδηγία στους κατοίκους του Περάματος να κλείσουν τα παράθυρα και πιθανές χαραμάδες, ώστε να προφυλαχτούν από τον καπνό. Ιδιαίτερη προσοχή καλούνται να δείξουν όσοι έχουν υποκείμενα αναπνευστικά νοσήματα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΛΑΣ, οι εκτροπές κυκλοφορίας εφαρμόζονται στα ακόλουθα σημεία:

στη λεωφόρο Δημοκρατίας και Μητροπούλου,

στη λεωφόρο Δημοκρατίας και Ελπίδος,

στη λεωφόρο Δημοκρατίας και Μαρίας Κιουρί,

καθώς και στη συμβολή των οδών 25ης Μαρτίου και Καστοριάς.

Την ίδια ώρα, οι οδηγοί καλούνται να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς οι εκτροπές κυκλοφορίας στο Πέραμα θα παραμείνουν σε ισχύ έως ότου αποκατασταθούν πλήρως οι συνθήκες στην περιοχή.