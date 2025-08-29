Μία γυναίκα σκοτώθηκε και η εγγονή της, περίπου 8 ετών, τραυματίστηκε όταν παρασύρθηκαν από μηχανή μεγάλου κυβισμού στην Ακτή Δυμαίων της Πάτρας στο ύψος της Μαξίμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ο οδηγός της μηχανής χτύπησε τη γυναίκα η οποία διέσχιζε το δρόμο κάθετα ενώ κρατούσε το κοριτσάκι. Η άτυχη γυναίκα, η οποία είναι περίπου 64 ετών και η οποία κατέληξε.

Η εγγονή της μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο, τραυματισμένη, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή της.

Η αστυνομία διερευνά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.