Τα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ για προσάρτηση της Γροιλανδίας στις ΗΠΑ προκαλούν αντιδράσεις παγκοσμίως και σχεδόν ένας στους δύο Γερμανούς τάσσεται υπέρ ενός μποϊκοτάζ του Μουντιάλ 2026.

Οι ΗΠΑ είναι η μία από τις τρεις χώρες (Μεξικό και Καναδάς οι άλλες δύο) που θα διοργανώσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο φέτος και αντί να περιμένουν όλοι πώς και πώς την έναρξη του τουρνουά, είναι πολλοί αυτοί που δεν θα έλεγαν «όχι» σε ένα μποϊκοτάζ.

Συγκεκριμένα, στη Γερμανία, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ινστιτούτου INSA για λογαριασμό της BILD, το 47% των ερωτηθέντων θα υποστήριζε ένα μποϊκοτάζ της φετινού Μουντιάλ αν ο Τραμπ προχωρήσει στην προσάρτηση της Γροιλανδίας. Κατά του μποϊκοτάζ είναι το 35% ενώ αναποφάσιστο δηλώνει το 18%.

Το μποϊκοτάζ, πάντως, δεν είναι η πιο ακραία λύση που έχει ακουστεί στη Γερμανία ως απάντηση στα σχέδια του Τραμπ, καθώς πρόσφατα ο Γιούργκεν Χαρντ του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) είχε δηλώσει πως θα πρέπει να εξεταστεί ακόμη και το ενδεχόμενο ακύρωσης της φετινής διοργάνωσης «ως έσχατη λύση προκειμένου να λογικευτεί ο πρόεδρος Τραμπ στο θέμα της Γροιλανδίας».