Η Λίβερπουλ έμεινε στο 1-1 με την προτελευταία Μπέρνλι και μετράει τέσσερις συνεχόμενες ισοπαλίες στην Premier League, με αποτέλεσμα να βρίσκεται στην 4η θέση με 36 βαθμούς, στο +1 από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και στο +2 από την Τσέλσι.

Η λογική έλεγε ότι οι «κόκκινοι» θα επέστρεφαν στις νίκες έπειτα από τρεις συνεχόμενες ισοπαλίες καθώς υποδέχθηκαν την προτελευταία Μπέρνλι, η οποία δεν δείχνει ικανή να αποφύγει τον υποβιβασμό. Ήταν ικανή όμως, όπως αποδείχθηκε, να πάρει θετικό αποτέλεσμα κόντρα στην ομάδα του Άρνε Σλοτ, η οποία συνεχίζει να προβληματίζει.

Η Λίβερπουλ είχε την υπεροχή από το ξεκίνημα της αναμέτρησης και στο 32ο λεπτό είχε πολύ μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ καθώς κέρδισε πέναλτι, ο Σομποσλάι όμως που ανέλαβε την εκτέλεση έστειλε τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι.

Πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου όμως και συγκεκριμένα στο 42′ οι «κόκκινοι» κατάφεραν να πάρουν το προβάδισμα με σκόρερ τον Βιρτς, ο οποίος με ωραίο σουτ έστειλε τη μπάλα στο «παραθυράκι» για το 1-0.

Στο β’ μέρος η Λίβερπουλ είχε ευκαιρίες για να πετύχει δεύτερο γκολ και να «κλειδώσει» τη νίκη αλλά δεν το έκανε και η… τιμωρία ήρθε στο 65ο λεπτό, όταν ο Έντουαρντς μπήκε στην περιοχή και με ωραίο σουτ νίκησε τον Άλισον και έγραψε το 1-1, σκορ που έμεινε ως το τέλος του αγώνα.