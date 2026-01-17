Ο Χρήστος Μανδάς έχει συμφωνήσει σε όλα με τη Μπόρνμουθ για συμβόλαιο μέχρι το 2030 και περιμένει να ανάψει το πράσινο φως η Λάτσιο, η οποία είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με τους Άγγλους.

Από την έναρξη της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου κυκλοφόρησαν διάφορα σενάρια για τον 24χρονο Έλληνα τερματοφύλακα και τελικά όλα δείχνουν πως θα συνεχίσει την καριέρα του στην Premier League με τη φανέλα της Μπόρνμουθ.

Ο Μανδάς τα έχει βρει σε όλα με τους Άγγλους για συμβόλαιο μέχρι το 2030 και περιμένει την οριστική συμφωνία και ανάμεσα στις δύο ομάδες. Η Μπόρνμουθ προσφέρει 1,5 εκατ. ευρώ στη Λάτσιο για τον δανεισμό του Έλληνα τερματοφύλακα μέχρι το τέλος της σεζόν με οψιόν αγοράς, η οποία θα γίνει υποχρεωτική υπό προϋποθέσεις, για άλλα 15 εκατ. ευρώ.

Οι Ιταλοί δεν έχουν πει ακόμη το «ναι», όλα δείχνουν όμως ότι τις επόμενες μέρες θα υπάρξει οριστική συμφωνία και ο Μανδάς θα υπογράψει στη Μπόρνμουθ, με τον ΟΦΗ να παρακολουθεί με ενδιαφέρον το θέμα καθώς έχει κρατήσει ποσοστό μεταπώλησης (15%).