Στο Νοσοκομείο της Σύρου μεταφέρθηκε 16χρονος μαθητής της Α’ Λυκείου, μετά από επεισόδιο που σημειώθηκε μεταξύ ανηλίκων και έγινε γνωστό μέσω διαδικτύου, προκαλώντας ερωτήματα ως προς τις συνθήκες και τα αίτια του περιστατικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cyclades24, η υπόθεση φέρεται να έχει και δεύτερο σκέλος. Στο περιστατικό εμπλέκονται δύο μαθητές, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, αμφότεροι 16 ετών, ενώ οι οικογένειές τους έχουν προχωρήσει σε αλληλομηνύσεις.

Οι γονείς του 16χρονου αγοριού καταγγέλλουν ότι το παιδί τους δέχθηκε επίθεση και ξυλοδαρμό, με αποτέλεσμα να χρειαστεί ιατρική φροντίδα. Από την άλλη πλευρά, οι γονείς της 16χρονης μαθήτριας καταγγέλλουν ότι η κόρη τους έχει πέσει θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από τον ίδιο μαθητή, αναφέροντας ότι η συμπεριφορά αυτή φέρεται να έχει επαναληφθεί.

Σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στην καταγγελία της μαθήτριας, κατά τη διάρκεια σχολικού πρότζεκτ τα δύο παιδιά κάθισαν στο ίδιο θρανίο. Όπως φέρεται να δήλωσε η μαθήτρια, ο 16χρονος προχώρησε σε απρεπή σωματική επαφή σε βάρος της, εν ώρα μαθήματος. Η ίδια αναφέρει ότι προσπάθησε να τον αποφύγει.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, τρίτος συμμαθητής φέρεται να την ενημέρωσε ότι ο 16χρονος διέδιδε ισχυρισμούς περί ερωτικής συνεύρεσής τους. Η μαθήτρια απευθύνθηκε σε άλλους συμμαθητές, οι οποίοι της επιβεβαίωσαν ότι είχαν ακούσει τις ίδιες αναφορές. Λίγο πριν το σχόλασμα, η 16χρονη πλησίασε τον συμμαθητή της και, όπως δηλώνει, τον χαστούκισε.

Οι δύο ανήλικοι οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος αποφάσισε να τους αφήσει ελεύθερους. Παράλληλα, έχει κατατεθεί μήνυση και από την πλευρά της μαθήτριας για σεξουαλική παρενόχληση κατ’ εξακολούθηση, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τη δικηγόρο της ανήλικης Μαρία Καζατζάκη.

Η υπόθεση αναμένεται να ακολουθήσει πλέον τη δικαστική οδό, ενώ αναμένονται οι επόμενες ενέργειες των αρμόδιων αρχών.