Παρέμβαση στο σπίτι του κοσμήτορα Νομικής του ΑΠΘ, Παναγιώτη Γκλαβίνη, στη Θεσσαλονίκη, εξαπέλυσαν μέλη του Ρουβίκωνα.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Ρουβίκωνας, η παρέμβαση έγινε καθώς ο κοσμήτορας του ΑΠΘ διέγραψε από τη σχολή φοιτητή που αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας παρά τα δικαιολογητικά που κατέθεσε για να πάρει παράταση χρόνου στις σπουδές του.

Την παρέμβαση καταδίκασε ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, καθ. Νίκος Παπαϊωάννου.

«Καταδικάζω απερίφραστα τη θρασύδειλη επίθεση στο σπίτι του κοσμήτορα Νομικής του ΑΠΘ, Παναγιώτη Γκλαβίνη. Ο τραμπουκισμός, οι απειλές και ο εκφοβισμός δεν έχουν θέση στη Δημοκρατία και στα Πανεπιστήμια. Δεν φοβόμαστε και δεν υποχωρούμε. Η Πολιτεία θα προστατεύσει τα στελέχη της ακαδημαϊκής κοινότητας και θα επιβάλει τον νόμο» τονίζει σε δήλωσή του.

«Τέτοιου είδους φαινόμενα βίας είναι ακριβώς όσα κρατούσαν για δεκαετίες τα Πανεπιστήμιά μας δέσμια. Αυτά τα άβατα της ανομίας εμείς τα σπάσαμε. Εξ ου και σήμερα δεν υπάρχει καμία ενεργή κατάληψη σε ελληνικό δημόσιο Πανεπιστήμιο. Δεν φοβηθήκαμε τότε και δεν φοβόμαστε ούτε τώρα. Με σχέδιο, αποφασιστικότητα και σεβασμό στους φοιτητές, χτίζουμε ασφαλή Πανεπιστήμια γνώσης, ελευθερίας και προοπτικής.