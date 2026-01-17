Την τέταρτη νίκη της σε ισάριθμους αγώνες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πήρε η Εθνική ομάδα πόλο με το 20-8 επί της Τουρκίας και στρέφει την προσοχή της στο μεγάλο παιχνίδι της Δευτέρας (19/1) με την Ιταλία.

Η ελληνική ομάδα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μπήκε εντυπωσιακά στο ματς και προηγήθηκε 4-0 στο πρώτο τετράλεπτο, υποχρεώνοντας τον Κώστα Λούδη (που βρίσκεται στον πάγκο της εθνικής Τουρκίας) να καλέσει τάιμ-άουτ. Οντως, οι Τούρκοι αντέδρασαν, εκμεταλλεύθηκαν κάποια λάθη των διεθνών και μείωσαν σε 4-3, ενώ είχαν μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσουν με διπλό παίκτη παραπάνω, όμως ο Ζερδεβάς απέκρουσε το σουτ του Τσανέρ.

Ο Κάκαρης σκόραρε σε επίθεση με αριθμητικό πλεονέκτημα, εννέα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της πρώτης περιόδου, και ακολούθησε μία πολύ σπάνια φάση: οι Τούρκοι έκαναν λάθος μετά τη σέντρα, ο τερματοφύλακας Κιλ είχε ανέβει ψηλά κι έτσι ο Καλογερόπουλος σούταρε από το κέντρο σε κενή εστία διαμορφώνοντας το 6-3 του πρώτου οκταλέπτου.

Η δεύτερη περίοδος άρχισε με τον Ντουζενλί να μειώνει με πολύ ωραίο γκολ σε 6-4 και, κάπου εκεί, οι διεθνείς αποφάσισαν να… πατήσουν γκάζι. Η «γαλανόλευκη» σοβαρεύτηκε στην άμυνα, επέβαλε την ανωτερότητά της και με έξι αναπάντητα γκολ ξέφυγε 12-4 στο ημίχρονο και «καθάρισε» το ματς.

Ο Θοδωρής Βλάχος, που δεν είχε στη διάθεσή του τον τιμωρημένο Γενηδουνιά, έδωσε ανάσες στον Αργυρόπουλο και τους φουνταριστούς, μοίρασε ξανά το χρόνο των δύο γκολκίπερ (Ζερδεβάς στο α΄ ημίχρονο, Τζωρτζάτος στο β΄) και χρησιμοποίησε για αρκετή ώρα παίκτες που χρειάζεται να βρουν ρυθμό και να βοηθήσουν περισσότερο (Καλογερόπουλος, Χαλυβόπουλος).

Αυτός πάντως που βρήκε την ευκαιρία να ξεμουδιάσει στο σημερινό παιχνίδι ήταν ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, ο οποίος σημείωσε έξι τέρματα σε ισάριθμες προσπάθειες, με τον Καλογερόπουλο να τον ακολουθεί με 5/5.

Τα οκτάλεπτα: 6-3, 6-1, 4-3, 4-1

Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Σκουμπάκης, Γκιουβέτσης 1, Αργυρόπουλος 2, Παπαναστασίου 6, Γκίλλας, Καλογερόπουλος 5, Χαλυβόπουλος 2, Κάκαρης 2, Νικολαϊδης, Παπανικολάου, Τζωρτζάτος, Πούρος 2, Σπάχιτς.

Τουρκία (Κώστας Λούδης): Κιλ, Γενέρ, Ογκουζτσάν, Ατσάρ 1, Εργκίν, Αλκάν, Γκεμαλμάζογλου, Αλπμάν, Γιουτμάζ, Καχραμάν 1, Ντουζενλί 3, Μεράλ, Κούλογλου 2, Τσανέρ 1.