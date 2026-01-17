Η Νιγηρία είναι η ομάδα που πήρε την 3η θέση στο φετινό Κόπα Άφρικα καθώς επικράτησε της Αιγύπτου στον μικρό τελικό με 4-2 στη διαδικασία των πέναλτι, με τους Σαλάχ και Μαρμούς να αστοχούν.

Οι Νιγηριανοί σκόραραν στο 39ο λεπτό με τον Άνταμς αλλά το γκολ ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ στην αρχή της φάσης και το 0-0 δεν άλλαξε στη συνέχεια, με αποτέλεσμα όλα να κριθούν στη διαδικασία των πέναλτι.

Εκεί, οι Σαλάχ και Μαρμούς ήταν άστοχοι για την Αίγυπτο και η Νιγηρία, για την οποία ο Μπρούνο του Ολυμπιακού ήταν βασικός και αγωνίστηκε σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, επικράτησε με 4-2 και πήρε την 3η θέση.