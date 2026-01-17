Ο Βινίσιους Ζούνιορ δεν αποδοκιμάστηκε από αντιπάλους αυτή τη φορά αλλά από τους οπαδούς της Ρεάλ Μαδρίτης και ο Κιλιάν Εμπαπέ ήταν αυτός που τον παρηγορούσε στον διάδρομο των αποδυτηρίων του Σαντιάγο Μπερναμπέου.

Η «βασίλισσα» πήρε τη νίκη με 2-0 επί της Λεβάντε, σε ένα παιχνίδι στο οποίο οι οπαδοί της ξέσπασαν κατά του Φλορεντίνο Πέρεθ, από τον οποίο ζητούσαν να παραιτηθεί. Ο πρόεδρος του κλαμπ, όμως, δεν ήταν ο μόνος που τα άκουσε.

Κατά την αναγγελία των ενδεκάδων, πριν την έναρξη του αγώνα, οι οπαδοί αποδοκίμασαν έντονα τον Βινίσιους όταν ακούστηκε το όνομά του, και βίντεο από τον διάδρομο των αποδυτηρίων δείχνει τον Εμπαπέ να προσπαθεί να τον ανεβάσει ψυχολογικά, καθώς ήταν φανερά επηρεασμένος.

Οι αποδοκιμασίες, πάντως, δεν σταμάτησαν εκεί, καθώς και στη διάρκεια του αγώνα οι φίλοι της Ρεάλ σφύριζαν τον Βινίσιους κάθε φορά που ακουμπούσε την μπάλα, δείχνοντας έτσι ότι το κλίμα είναι πολύ βαρύ και για αυτόν πλέον.