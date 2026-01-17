Η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε με 2-0 τη Λεβάντε για την 20η αγωνιστική της La Liga, σε ένα παιχνίδι στο οποίο οι οπαδοί της αποδοκίμασαν έντονα τον Φλορεντίνο Πέρεθ και ζήτησαν την παραίτησή του.

Η ήττα από τη Μπαρτσελόνα, η απώλεια του ισπανικού Σούπερ Καπ, η απόλυση του Τσάμπι Αλόνσο και ο ταπεινωτικός αποκλεισμός από την Αλμπαθέτε στο Copa del Rey στο ντεμπούτο του Αρμπελόα, έχουν κάνει έξαλλους τους οπαδούς της «βασίλισσας». Και αυτό το κατάλαβε και ο Πέρεθ πλέον.

Στον αγώνα με τη Λεβάντε στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου οι αποδοκιμασίες ήταν έντονες για τον πρόεδρο της Ρεάλ, ο οποίος δεν είχε συνηθίσει σε κάτι τέτοιο. Για πρώτη φορά, όμως, είδε τους οπαδούς της ομάδας του να τον αποδοκιμάζουν έντονα με σφυρίγματα και λευκά μαντήλια ενώ παράλληλα τού ζητούσαν να παραιτηθεί.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η ομάδα έκανε το καθήκον της πάντως, καθώς με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Εμπαπέ στο 58ο λεπτό έκανε το 1-0 κόντρα στη Λεβάντε και στο 65′ με την κεφαλιά του Ασένθιο έγινε το 2-0, με τη Ρεάλ να είναι στο -1 από τη Μπαρτσελόνα, η οποία έχει ένα παιχνίδι λιγότερο.