Ο φίλος του 25χρονου Γιάγκο, του Βραζιλιάνου τουρίστα που ανασύρθηκε νεκρός από την ιδιωτική πισίνα σουίτας, στη Μύκονο, δεν έχει ενημερωθεί για τον θάνατό του, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η οικογένεια, του 23χρονου Ράιν.

Οι δύο φίλοι ήταν μαζί στην πισίνα όταν υπάλληλος του ξενοδοχείου τους εντόπισε.

«Εργάζομαι στον τομέα καθαριότητας στο ξενοδοχείο, ήμουν σε δωμάτιο του δευτέρου ορόφου όταν παρατήρησα κάτι παράξενο, πολλά νερά να πέφτουν στο μπαλκόνι, τα νερά έπεφταν από την από πάνω πισίνα, από το δωμάτιο του τρίτου ορόφου. Ειδοποίησα αμέσως τη ρεσεψιόν» περιγράφει στο Live News.

Όταν η ρεσεψιόν του ξενοδοχείου ειδοποιήθηκε πως τρέχουν νερά στο μπαλκόνι του δωματίου στον δεύτερο όροφο από την πισίνα του δωματίου στον τρίτο όροφο αμέσως πήραν στο τηλέφωνο το δωμάτιο που έμεναν οι Βραζιλιάνοι όμως κανείς δεν απαντούσε. Πήραν έτσι την απόφαση τρεις εργαζόμενοι να μεταβούν στο δωμάτιο και να ανοίξουν για να δουν από πού είναι η διαρροή.

Ένας υπάλληλος του ξενοδοχείου, αστραπιαία ξεκίνησε μια ιδιότυπη επιχείρηση διάσωσης, βούτηξε με τα ρούχα στην πισίνα και τράβηξε τους νεαρούς έξω. Ο 23χρoνος Ράιν είχε σφυγμό ενώ ο 25χρονος ήταν εντελώς αναίσθητος.

Όση ώρα ο εργαζόμενος του ξενοδοχείου επιχειρούσε να δώσει τις πρώτες βοήθειες, οι άλλοι εργαζόμενοι ειδοποιούσαν το ΕΚΑΒ.

Οι δύο Βραζιλιάνοι ήταν αχώριστοι και επισκέπτονταν συχνά την Ελλάδα. Ο Ράιν είναι πορνοστάρ και φαίνεται πως υπάρχει μεγάλη πιθανότητα οι δυο τους να είχαν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών πριν συμβεί οτιδήποτε. Αυτό είναι ένα σενάριο που εξετάζουν οι αρχές καθώς μέσα στο δωμάτιο των Βραζιλιάνων οι αρχές εντόπισαν χρησιμοποιημένη σύριγγα, καθώς και τέσσερα σακουλάκια που περιείχαν ναρκωτικές ουσίες.

«Μην διακινείτε αναλήθειες»

«Η κατάσταση του Ράιαν έχει σταθεροποιηθεί και έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Ανέκτησε τις αισθήσεις του και έχει επαφή με το περιβάλλον. Δεν έχει ενημερωθεί ακόμα ωστόσο, για το θάνατο του Γιάγκο. Βρισκόμαστε σε άμεση επαφή με την Πρεσβεία και παρακολουθούμε στενά όλες τις εξελίξεις.

Αυτή τη στιγμή, προέχει να διατηρηθεί η μνήμη του Γιάγκο και να μην ταλαιπωρηθεί η οικογένεια και οι φίλοι του, λόγω ψευδών πληροφοριών. Ζητάμε από όλους, να μην διακινούν αναλήθειες και να εμπιστεύονται μόνο τις επίσημες πληροφορίες που κυκλοφορούν από μέλη της οικογένειας».