Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη σε πολυτελές ξενοδοχείο στον Ορνό της Μυκόνου, καθώς ένας 25χρονος Βραζιλιάνος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε ιδιωτική πισίνα σουίτας. Στον ίδιο χώρο βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και ο 23χρονος φίλος του.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 18:30 του Σαββάτου (24/8), ενώ υπάρχει μεγάλη πιθανότητα οι δυο τους να είχαν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών πριν συμβεί οτιδήποτε.

Αυτό είναι ένα σενάριο που εξετάζουν οι αρχές καθώς μέσα στο δωμάτιο των Βραζιλιάνων οι αρχές εντόπισαν χρησιμοποιημένη σύριγγα, καθώς και τέσσερα σακουλάκια που περιείχαν ναρκωτικές ουσίες.

Στο σπίτι υπήρχε και ένα τρίτο πρόσωπο, ο οποίος ήταν αυτός που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ.

Οι δύο νεαροί εντοπίστηκαν από το προσωπικό, το οποίο ανησύχησε βλέποντας υπερχείλιση νερού να κατεβαίνει σε χαμηλότερο όροφο. Μπαίνοντας στο δωμάτιο, βρέθηκαν μπροστά σε ένα σοκαριστικό θέαμα: οι δύο νεαροί ακίνητοι μέσα στο νερό. Δεν αποκλείεται η υπερχείλιση να προήλθε την ώρα που οι δύο νέοι πάλευαν απεγνωσμένα να σωθούν.