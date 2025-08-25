Ένα εξοργιστικό περιστατικό σημειώθηκε σε κοινότητα του δήμου της Ερμιονίδας, όπου συνελήφθη ένας 81χρονος για παράβαση του νόμου περί ευζωίας ζώων συντροφιάς.

Αστυνομικοί του Τμήματος Ερμιονίδας συνέλαβαν 81χρονο Έλληνα, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου που έχει να κάνει με την ευζωία των ζώων συντροφιάς.

Ειδικότερα, όπως καταγγέλθηκε, ο δράστης είχε δεμένο σκύλο στο πίσω μέρος του Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου που οδηγούσε και τον έσερνε επί του οδοστρώματος. Αποτέλεσμα αυτής της αποτρόπαιας πράξης ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του ζώου, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Ο συλληφθείς, σε βάρος του οποίου επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα, θα οδηγηθεί αρμοδίως.

Την προανάκριση αυτής της τραγικής υπόθεσης διενήργησε το Α.Τ. Ερμιονίδας.