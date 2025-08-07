Στη φυλακή οδηγήθηκε, μετά την απολογία της ενώπιον του ανακριτή, η 32χρονη γυναίκα αλγερινής καταγωγής, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με κατηγορίες για τη δολοφονία της τρίχρονης κόρης της, την οποία φέρεται να εγκατέλειψε νεκρή στην παραλία του Παλαιού Φαλήρου.

Η 32χρονη έφτασε στο ανακριτικό γραφείο λίγο μετά τις 10:30 το πρωί της Τετάρτης, φορώντας λευκό τζόκεϊ και μαύρα γυαλιά ηλίου. Ήταν ανέκφραστη, με ψυχρό βλέμμα, αποφεύγοντας να αντιδράσει ή να μιλήσει στους δημοσιογράφους που την περίμεναν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μόνη στιγμή που έδειξε συναισθηματική φόρτιση ήταν κατά τη διάρκεια της απολογίας της.

Παρά τις βαριές κατηγορίες που της αποδίδονται, η ίδια υποστηρίζει σθεναρά την αθωότητά της. Στην απολογία της περιέγραψε λεπτομερώς τα γεγονότα που, όπως ισχυρίζεται, προηγήθηκαν του τραγικού περιστατικού.

Όπως ανέφερε, η ίδια και η κόρη της βρίσκονταν στο μπάνιο για να κάνουν ντους, όταν το παιδί τής ζήτησε να της φέρει νερό. Εκείνη τη στιγμή, όπως υποστήριξε, πήγε να φέρει το νερό και άκουσε έναν δυνατό θόρυβο. Όταν επέστρεψε, βρήκε την τρίχρονη στο πάτωμα, να έχει σπασμούς.

Ισχυρίστηκε πως προσπάθησε να την επαναφέρει και το παιδί συνήλθε για λίγα λεπτά. Ωστόσο, λίγο αργότερα υπέστη νέα κατάρρευση. Παρά τις προσπάθειές της να τη σώσει, διαπίστωσε ότι η κόρη της δεν ανταποκρινόταν. Συνειδητοποιώντας πως δεν είχε πια σφυγμό, όπως υποστηρίζει, έντυσε το παιδί, το πήρε μαζί της και πήγε στην παραλία, όπου και το άφησε.

Οι συνήγοροί της αναμένεται να υποστηρίξουν ότι ο θάνατος της μικρής δεν οφείλεται σε πνιγμό, ενώ αναμένουν τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων για να ενισχύσουν τη θέση τους. Παράλληλα, αναμένεται να διευκρινιστεί αν τα τραύματα που εντοπίστηκαν στο κεφάλι της τρίχρονης σημειώθηκαν πριν ή μετά τον θάνατό της.