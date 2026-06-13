Με αφετηρία τη Ρόδο και ορίζοντα τις εθνικές εκλογές του 2027, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επιταχύνει από σήμερα τον ρυθμό των περιοδειών του σε όλη τη χώρα.

Άλλωστε, το είχε προαναγγείλει και ο ίδιος καλώντας σε συστράτευση όλα τα γαλάζια στελέχη και σημειώνοντας ότι ο δρόμος για τις κάλπες είναι μακρύς, αλλά «κάθε μέρα μετράει».

Βασικός σκοπός είναι να επιτευχθεί ανάπτυξη η οποία θα φτάνει στην τσέπη του πολίτη και μια Ελλάδα η οποία μέσα από την υλοποίηση της «Ατζέντας 2030» θα αλλάξει εικόνα.

Ο πρωθυπουργός έχει ζητήσει από τα στελέχη της ΝΔ να κατέβουν στη βάση με δύο συγκεκριμένα εφόδια στις αποσκευές τους.

Το πρώτο είναι ένα έντυπο φυλλάδιο που καταγράφει το σύνολο του κυβερνητικού έργου. Το πολιτικό του μήνυμα συμπυκνώνεται στη φράση «το είπαμε, το κάνουμε» — με σκόπιμη χρήση του ενεστώτα. Η επιλογή δεν είναι τυχαία: ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να τονίσει ότι το έργο της κυβέρνησης δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά βρίσκεται εν εξελίξει. Σκοπός του φυλλαδίου είναι να υπενθυμίσει όχι μόνο το εύρος των επιτευγμάτων, αλλά κυρίως τη συνέπεια ανάμεσα σε ό,τι υποσχέθηκε το κόμμα και σε ό,τι τελικά παρέδωσε.

Το δεύτερο είναι το νέο κυβερνητικό πρόγραμμα το οποίο ο ίδιος αποκαλεί «συμβόλαιο ευθύνης». Το πρόγραμμα ακόμα μιας 4ετίας συντάσσεται από ομάδα εργασίας υπό τον συντονισμό του αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη.

«Η τσέπη του πολίτη και οι προϋπολογισμοί των νοικοκυριών αναδεικνύονται σε κορυφαία προτεραιότητα», δήλωσε ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης από την Πολιτική Επιτροπή, τονίζοντας ότι «η πρόοδος των μακροοικονομικών αριθμών πρέπει να μεταφραστεί σε χειροπιαστό όφελος για όλους».

Για να έχουν αποτέλεσμα τα παραπάνω, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εφαρμόζει μια δοκιμασμένη συνταγή η οποία έχει ως βασικό συστατικό την ανανέωση και του πολιτικού της προσωπικού.

Από το 16ο Συνέδριο αναδείχθηκε νέα Πολιτική Επιτροπή 112 μελών, με ποσοστό ανανέωσης 75% – οι μισοί είναι κάτω των 45 ετών.

Τα πρώτα ονόματα υποψηφίων

Ήδη έχουν ανακοινωθεί τα πρώτα ονόματα υποψηφίων για τα εκλογικά ψηφοδέλτια: ο Παύλος Μαρινάκης στον Β1 Βόρειο Τομέα Αθηνών, ο Δημήτρης Παπαστεργίου στα Τρίκαλα, ο Νίκος Ρωμανός στον Β3 Νότιο Τομέα Αθηνών, ο Νίκος Παπαϊωάννου στην Α΄ Θεσσαλονίκης, η Ειρήνη Αγαπηδάκη στον Β2 Δυτικό Τομέα Αθηνών και η Αλεξάνδρα Σδούκου στην Α΄ Αθηνών.

Στρατηγικά, το κόμμα στοχεύει ταυτόχρονα και στη συσπείρωση ενώ κινείται σε δύο κατευθύνσεις προκειμένου να την παγιώσει: διατηρώντας τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους και από την άλλη δεν παύει να θυμίζει σε κάποιους ότι ακόμα και αυξάνοντας τη δύναμή της, προσεγγίζοντας νέους πολίτες «ανεξάρτητα από ιδεολογικές ταμπέλες».

Όσον αφορά την επιδίωξη της αυτοδυναμίας, η οποία σύμφωνα με στενούς συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη θεωρείται μονόδρομος και όχι αυτοσκοπός.

Η χώρα, όπως είπε ο πρωθυπουργός, χρειάζεται κυβέρνηση από την επόμενη μέρα των εκλογών. Δυνατότητα συνεργασίας δεν φαίνεται να υπάρχει: με το ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει κοινή γραμμή «ούτε για το Σύνταγμα και τις Ανεξάρτητες Αρχές», ενώ συνεργασίες από τα δεξιά αποκλείονται. Και έτσι, ο «μαραθώνιος» έχει ήδη αρχίσει.

Βαρύ πρόγραμμα στη Ρόδο

Σήμερα στις 11:00 ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το παλαιό Νοσοκομείο Ρόδου και στη συνέχεια τον Λιμένα Ρόδου.

Στις 12:00 ο Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με φορείς τουρισμού, στα κεντρικά γραφεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Στις 13:00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με πολίτες στην πόλη της Ρόδου.

Και θα κλείσει την περιοδεία του επισκεπτόμενος την Περβόλα στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου.