Στη Σόφια ταξίδεψε σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και στις κοινές του δηλώσεις με τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, τον συνεχάρη για την εκλογική του νίκη και το γεγονός ότι εξελέγη με μεγάλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία έτσι ώστε να μπορεί να εφαρμόσει τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις προς όφελος της Βουλγαρίας και της ΕΕ. Τόνισε ότι βρίσκεται στη Βουλγαρία ως ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης μετά τις εκλογές και συνεχάρη τη χώρα για την είσοδο στη ζώνη του ευρώ και του Σένγκεν.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης σε ζητήματα που αφορούν επενδύσεις διασυνδεσιμότητας, τη σημασία ενός κάθετου διαδρόμου υποδομών και ζητήματα ενεργειακής διασύνδεσης και της υλοποίησης του Κάθετου Διαδρόμου φυσικού αερίου. «Υλοποιήσαμε τον IGB σε χρόνο ρεκόρ», είπε και τόνισε ότι η Ελλάδα υλοποίησε άμεσα το έργο. Επεσήμανε ακόμα ότι από κοινού μπορούν οι δυο χώρες να διεκδικήσουν ευρωπαϊκούς πόρους. «Έχει έρθει η ώρα να δούμε τη διαχείριση των διασυνοριακών υδάτων. Ήρθε η ώρα να δούμε το ζήτημα μακροπρόθεσμα, για να δούμε τις επενδύσεις που μπορούμε να κάνουμε».

Για τη σημασία της ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας είπε ότι η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό της Βουλγαρίας, προστατεύοντας τον εναέριο χώρο και πλέον μπορούν να γίνουν και άλλα βήματα.

«Θα βρεθούμε και οι δύο στο Μαυροβούνιο για τις προοπτικές των δυτικών Βαλκανίων», ανέφερε ακόμη, αλλά σημείωσε ότι όλες οι χώρες πρέπει να ακολουθήσουν το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στις σημαντικές ευρωπαϊκές συζητήσεις για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και τόνισε ότι είναι σημαντική η διατήρηση των πόρων συνοχής και του πρωτογενούς τομέα. Παράλληλα, συμφώνησε ότι το Ταμείο Ανταγωνιστικότητας πρέπει να κατανεμηθεί με όρους δίκαιους για όλες τις χώρες.

Για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο είπε ότι θα έχουμε δύσκολες διαπραγματεύσεις και οι φιλοδοξίες της ΕΕ ξεπερνούν τους πόρους που μπορεί να διαθέσει.

Για την ευρωπαϊκή άμυνα ανέφερε πως «έχω τονίσει την ανάγκη να μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από ένα καινούριο εργαλείο ευρωπαϊκού δανεισμού που θα κατανεμηθεί με τρόπο δίκαιο».

«Η Ελλάδα θα επιμένει στη συνέχιση αυτής της συζήτησης έχοντας αναλάβει και το βαρύ χρέος να προετοιμαστούμε για την ανάληψη της προεδρίας της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2027», επεσήμανε ακόμη.

Σύμφωνα με όσα είπε ακόμη ο πρωθυπουργός, «αποδίδουμε μεγάλη σημασία στις ενεργειακές διασυνδέσεις ανάμεσα στις δυο χώρες. Ο Κάθετος Διάδρομος φυσικού αερίου αναβαθμίζει την γεωπολιτική θέση και των δυο χωρών. Γινόμαστε πάροχοι ενεργειακής ασφάλειας σε χώρες που βρίσκονται βόρεια της Ελλάδας και της Βουλγαρίας. Οραματίζομαι έναν χερσαίο διάδρομο που θα περιλαμβάνει αυτοκινητοδρόμους και σιδηρόδρομους και θα ενώνει τα λιμάνια της Ελλάδας και θα φτάνει έως την Ουκρανία. Μια τριμερής με τη Ρουμανία θα μας οδηγούσε σε αυτή την κατεύθυνση. Όσον αφορά στα λιμάνια είναι ιδιωτικές επενδύσεις αυτές που γίνονται και λιμάνια που έχουν παραχωρηθεί. Είναι ένα ζήτημα που αφορά τους ιδιώτες παραχωρησιούχους».