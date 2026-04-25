Βίντεο με χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από την επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στην Ελλάδα δημοσίευσε στο Instagram ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναδεικνύοντας το στενό πλαίσιο συνεργασίας και τη στρατηγική σχέση μεταξύ των δύο χωρών.

«Ελλάδα και Γαλλία βρίσκονται σήμερα πιο κοντά από ποτέ: πολιτικά, στρατηγικά, οικονομικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά», αναφέρει στη λεζάντα της ανάρτησης ο πρωθυπουργός.

Το βίντεο ξεκινά με τον Γάλλο πρόεδρο να λέει στα ελληνικά «Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία», ενώ στη συνέχεια προβάλλονται εικόνες από κοινές παρουσίες και δράσεις των δύο ηγετών σε σημαντικά σημεία και εκδηλώσεις.

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα περιλαμβάνονται η επίσκεψη στη Ρωμαϊκή Αγορά της Αθήνας, η επιθεώρηση της φρεγάτας «Κίμων», η κοινή συνέντευξη Τύπου στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς και το ελληνογαλλικό επιχειρηματικό φόρουμ.

Στο ίδιο βίντεο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει πως «δεν είναι λόγια του αέρα, είναι λόγια τα οποία υποστηρίζονται από πράξεις», ενώ ο Εμανουέλ Μακρόν δηλώνει «ζήτω η φιλία μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας», επιβεβαιώνοντας τη βούληση για περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων.