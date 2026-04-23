Για το αν θα είναι στα ψηφοδέλτια της ΝΔ οι βουλευτές για τους οποίους αποφασίστηκε χθες η άρση της ασυλίας τους ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ο κ. Μαρινάκης απάντησε: «Όσοι είδαν τις χθεσινές ομιλίες θα διαπίστωναν ότι εξέπεμπαν αξιοπρέπεια, σοβαρότητα και σεβασμό. Ο τρόπος τους είναι η καλύτερη απάντηση στην τοξικότητα του πολιτικού συστήματος. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, θα είναι κανονικά στα ψηφοδέλτια».

«Ο κ. Σκέρτσος δεν στοχοποίησε τους βουλευτές»

«Ουδέποτε ο κ. Σκέρτσος στοχοποίησε τους βουλευτές. Ούτε τέτοιο σκοπό είχε ούτε το έκανε. Δεν είναι το πρόβλημα της ευρύτερης συζήτησης για τα ρουσφέτια κάτι που έχει να κάνει με τους βουλευτές. Δεν φταίει ούτε βουλευτής ούτε πολίτης που βρίσκει κενά στη δημόσια διοίκηση και ψάχνει να βρει το δίκιο του. Φταίει το κράτος για τα χρόνια που χάθηκαν και δεν έγιναν μεγάλες αλλαγές. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ αργήσαμε αλλά τον πήγαμε στην ΑΑΔΕ. Δεν μπορείς να πάρεις έναν βουλευτή να πάρεις παραπάνω αγροτική επιδότηση πια. Πράγματι, μόνο οι άνθρωποι που ζητούν τον σταυρό μπορούν να καταλάβουν την αξία αυτής της διαδικασίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε διαχωρισμούς σε εξωκοινοβουλευτικούς και εσωκοινοβουλευτικούς», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Για τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι το Παρίσι έχει διερευνήσει συμφωνία βάση της οποίας η Αθήνα θα μπορούσε να κάνει μια συμφωνία για επιπλέον Ραφάλ σε μειωμένη τιμή, εφόσον συμφωνήσει να παραδώσει αεροσκάφη Μιράζ που διαθέτει, απάντησε:

«Δεν ισχύει κάτι τέτοιο και ούτε θα μπορούσε να συμβεί γιατί τα Μιράζ είναι καθαρά επιχειρησιακά. Δεν υπάρχει καμία βάση σε αυτή την πληροφορία», ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε και για τα όσα είπε η Λάουρα Κοβέσι στους Δελφούς.

«Ουδέποτε η κυβέρνηση δεν πρόκειται να στραφεί κατά δικαστικών λειτουργών αλλά έχουμε δικαίωμα να εκφράζουμε προβληματισμούς. Βλέπουμε επιλεκτική παρουσίαση των όσων είπε η κα Κοβέσι στους Δελφούς. Είπε ότι είναι λογικό αυτό που είπε ο πρωθυπουργός να έρθουν γρήγορα οι υποθέσεις και όσον αφορά στο προσωπικό είπαμε ότι θα συνδράμουμε. Τελικά αποτελεί κοινό τόπο με την κα Κοβέσι αυτό που είχε πει ο πρωθυπουργός για τις καθυστερήσεις και την σαλαμοποίηση. Αλλά είπε ακόμα ότι αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα δεν καθιστά τους Έλληνες πολιτικούς περισσότερο ή λιγότερο διεφθαρμένους από άλλες ευρωπαϊκές χώρες».

Για τον ρόλο του βουλευτή επίσης είπε: «Εδώ υπάρχει μια πολιτική συζήτηση και μια νομική συζήτηση. Στο πλαίσιο των καθηκόντων ενός βουλευτή είναι και να προωθήσει ένα mail χωρίς αυτό να είναι παράνομο. Τον έλεγχο νομιμότητας δεν τον έχει ο βουλευτής αλλά η διοίκηση. Αν στο γνωστοποιήσει κι εσύ επιμείνεις τότε υπάρχει ζήτημα. Δεν θα πω ποτέ επίσης ότι η δικαστική εξουσία ασκεί πολιτικές διώξεις».