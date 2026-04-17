Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής έστειλε εξώδικο στον Βασίλη Χιώτη, με τον διευθυντή του ραδιοφωνικού σταθμού ΣΚΑΪ να γνωστοποιεί το γεγονός.

Αφορμή στάθηκαν οι δηλώσεις του Βασίλη Χιώτη, όταν ανέφερε στην εκπομπή του ότι ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ πίεσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να αποζημιωθούν οι τοπικοί κτηνοτρόφοι της Λέσβου από τον αφθώδη πυρετό που πλήττει το νησί.

Ο Παναγιώτης Δουδωνής, αντιδρώντας, έγραψε μεταξύ άλλων σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο δημοσιογράφος «εξισώνει τον αγώνα μας και αγώνα μου για να μην καταστραφεί το νησί μας από τον αφθώδη πυρετό με τα παράνομα ρουσφέτια της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ας μιλήσουμε για προπαγάνδα και για τα αίτια της καταστροφής του νησιού μας από την κυβερνητική πλήρη αδιαφορία. Ντροπή!».

Ανταπαντώντας, ο Βασίλης Χιώτης έγραψε: «Μπορείτε να μας πείτε με ποιον μιλήσατε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τι ακριβώς ζητήσατε; Διότι αν ζητήσατε κάτι που παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία, τότε αυτό είναι ρουσφέτι με ποινικές συνέπειες».

«Περιμένω τη δημόσια ανασκευή, συγγνώμη και αποκατάσταση της αλήθειας από τον κ. Χιώτη, δημοσιογράφο, διευθυντή του ραδιοφωνικού σταθμού ΣΚΑΪ 100.3, διαφορετικά θα τον μηνύσω για συκοφαντική δυσφήμιση και θα του ασκήσω αγωγή για προσβολή προσωπικότητας», απάντησε ο βουλευτής και στη συνέχεια έστειλε το εξώδικο.

Τότε, ο Βασίλης Χιώτης δημοσίευσε το εξώδικο και έγραψε σε σειρά αναρτήσεων:

«Όπως λέμε και στο νησί μας, “πάει αυτός, το έκαψε το χωραφάκι του”…».

Οπως λεμε και στο νησι μας, «παει αυτος, το εκαψε το χωραφακι του»… pic.twitter.com/4IjXbKeR6B — Chiotis Vasilis (@ChiotisVasilis) April 17, 2026

«Απόσπασμα από το εξώδικο που έλαβα από τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνή.

Μια ψύχραιμη φωνή στη νέα γενιά των πολιτικών.

Χωρίς σύνδρομα καταδίωξης…».

Αποσπασμα απο το εξωδικο που ελαβα απο τον βουλευτη του ΠΑΣΟΚ Παναγιωτη Δουδωνη.

Μια ψυχραιμη φωνη στη νεα γενια των πολιτικων.

Χωρις συνδρομα καταδιωξης… pic.twitter.com/8iUKyKvxLG — Chiotis Vasilis (@ChiotisVasilis) April 17, 2026

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, απαντώντας στον Βασίλη Χιώτη, έγραψε: «Στη μήνυση και στην αγωγή προσθέστε και μια καταγγελία που θα σας κάνω στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ξέρετε, αυτή που απαξιώνατε συστηματικά) για παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε σχέση με ΑΦΜ και διεύθυνση. Διότι μάλλον έχετε ξεφύγει τελείως από τον πανικό σας», με τον δημοσιογράφο να επανέρχεται με νέα ανάρτηση, στην οποία σημείωσε:

Κύριε Χιώτη @ChiotisVasilis , στη μήνυση και στην αγωγή προσθέστε και μια καταγγελία που θα σας κάνω στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ξέρετε, αυτή που απαξιώνατε συστηματικά) για παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε σχέση με ΑΦΜ και διεύθυνση. Διότι… — Panagiotis Doudonis (@pandoudonis) April 17, 2026

«Μιας και πήρατε φόρα δεν κάνετε και μια καταγγελία εναντίον μου στις φιλοζωικές οργανώσεις;

Όταν πήγαινα στο δημοτικό, είχα κυνηγήσει μια γάτα στο προαύλιο του σχολείου…».