«Την άνοιξη αν δεν τη βρεις, τη φτιάχνεις…». Με αυτή τη σύντομη, αλλά γεμάτη πολιτικό περιεχόμενο, φράση, ο Αλέξης Τσίπρας στέλνει μέσω ανάρτησης τις πασχαλινές ευχές του για «Καλή Ανάσταση».

Η αναφορά του πρώην πρωθυπουργού δεν είναι τυχαία και ενισχύει τις πληροφορίες που θέλουν την ανακοίνωση του νέου του κόμματος να μετατίθεται τελικά εντός του Μαΐου από τον Σεπτέμβριο που ήταν ο αρχικός σχεδιασμός.

Η μετάθεση των σχεδίων έρχεται υπό το φως πληροφοριών που θέλουν τον πρωθυπουργό να εξετάζει το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών αμέσως μετά τις θερινές διακοπές.

Άλλωστε, ο Αλέξης Τσίπρας θέλει αμέσως μετά το Πάσχα, και σίγουρα εντός του Απριλίου να δοθεί στη δημοσιότητα το ιδεολογικό «μανιφέστο» του κόμματος που έχει αναλάβει να διαμορφώσει ο κοινωνιολόγος Γιώργος Σιακαντάρης. Το κείμενο θέσεων θα έχει ως αιχμή τη σύγκλιση των πολιτικών χώρων της Σοσιαλδημοκρατίας, της Πολιτικής Οικολογίας και της Ριζοσπαστικής Δημοκρατικής Αριστεράς.

Η αναφορά λοιπόν για την «Άνοιξη», που πρέπει κανείς να «φτιάξει» αν δεν έρθει από μόνη της, είναι μια σαφής αναφορά στις πολιτικές εξελίξεις που θα φέρει η «μεταπασχαλινή» περίοδος, καθώς ακόμη κι αν δεν υπάρξει η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα δημοσιευτεί το πολιτικό-ιδεολογικό του μανιφέστο και θα ξεκινήσει το δύσκολο έργο της δημιουργίας οργανωτικού δικτύου σε όλη την Ελλάδα.