Σαφές πολιτικό μήνυμα ενόψει της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης έστειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επαναφέροντας στο προσκήνιο ένα παλαιότερο τηλεοπτικό απόσπασμα.

Ο Υπουργός δημοσίευσε βίντεο από εμφάνισή του στην τότε ΝΕΤ το 2009, περίπου έναν χρόνο πριν από την είσοδο της Ελλάδας στο πρώτο μνημόνιο, όταν –όπως υποστηρίζει– είχε προειδοποιήσει έγκαιρα για την πορεία της οικονομίας και τον κίνδυνο αποκλεισμού της χώρας από τις αγορές.

«Αφήστε τις υποσχέσεις, όπως πάνε τα επιτόκια σε έναν χρόνο θα είμαστε εκτός αγορών», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά τότε, σε μια περίοδο όπου κυριαρχούσαν οι εξαγγελίες παροχών και η αισιοδοξία για την οικονομία.

Στη σημερινή του ανάρτηση, ο κ. Γεωργιάδης σημειώνει πως εκείνη την εποχή «περίπου γέλαγαν και με απαξίωσαν ως γραφικό», τονίζοντας ότι οι προειδοποιήσεις του αγνοήθηκαν, παρά το γεγονός ότι –όπως αναφέρει– τα γεγονότα τον δικαίωσαν με την έλευση του μνημονίου.

Συνδέοντας το τότε με το σήμερα, υποστηρίζει πως παρατηρεί αντίστοιχα φαινόμενα και στη σημερινή δημόσια συζήτηση. «Πάλι αρχίσαμε ίδια με τότε», αναφέρει, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις που προκάλεσαν πρόσφατες οικονομικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης.

Με ειδική αναφορά στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, επισημαίνει ότι ακόμη και μετά τα μέτρα ενίσχυσης ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, εξακολουθούν να διατυπώνονται επικρίσεις πως αυτά δεν επαρκούν, κάτι που –όπως λέει– θυμίζει τη ρητορική της περιόδου πριν από την οικονομική κρίση.

Ο Υπουργός κλείνει την τοποθέτησή του με προειδοποίηση για τον κίνδυνο πολιτικής και οικονομικής αστάθειας, υπογραμμίζοντας ότι μια πιθανή ανατροπή της πορείας της χώρας δεν θα χρειαζόταν χρόνια για να συμβεί, αλλά θα μπορούσε να προκύψει μέσα σε λίγους μόνο μήνες, λέγοντας χαρακτηριστικά «τον Μητσοτάκη και τα μάτια μας».

