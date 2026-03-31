Για ακόμα μία φορά θα περάσουν σήμερα στις 12 το μεσημέρι το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου η ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης αλλά και η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου και Εποπτείας της Αγοράς για να ενημερώσουν τον Πρωθυπουργό για την πορεία της κρίσης που έχει προκληθεί από τον πόλεμο στο Ιράν και το κύμα ακρίβειας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ενημερωθεί και για τις τιμές, όπως διαμορφώνονται ενόψει του Πάσχα ενώ από την αρχή της κρίσης στη Μέση Ανατολή βρίσκεται σε καθημερινή επικοινωνία με τα συναρμόδια υπουργεία (Ανάπτυξης, Ενέργειας, Οικονομικών).

«Η προσπάθεια για την αντιμετώπιση της ακρίβειας αποτελεί τη νούμερο ένα προτεραιότητα για τον Πρωθυπουργό»

Όπως σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη, η προσπάθεια για την αντιμετώπιση της ακρίβειας δεν είναι ζήτημα ενός υπουργείου και αποτελεί, όπως και πριν την κρίση, τη νούμερο ένα προτεραιότητα για τον Πρωθυπουργό.

Αυτό που αναμένουν είναι σε πρώτη φάση να εφαρμοστούν τις επόμενες ημέρες τα τέσσερα έκτακτα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί σε συνέχεια των πρώτων μέτρων που ανακοινώθηκαν και αν παρατηρηθεί νέα ανάγκη να παρέμβουν, τότε θα αξιολογηθούν και θα ανακοινωθούν εγκαίρως.

Άλλωστε, όπως υπογραμμίζουν, η οικονομία είναι ανθεκτική, που παράγει πλεονάσματα, και μπορεί να σταθεί στο πλευρό των πολιτών, όσο καλύτερα γίνεται σε έκτακτες καταστάσεις.

Ειδικά όσον αφορά το πλαφόν στα τρόφιμα, δύο κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης άφησαν ανοικτό το ενδεχόμενο να χρειαστεί να παραταθεί και πέραν της 30ης Ιουνίου, ανάλογα με το πώς θα εξελιχθούν οι πληθωριστικές πιέσεις.

Απαντώντας στην επιμονή της αντιπολίτευσης να μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στα καύσιμα, επισημαίνουν ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί οδηγούν σε μεγαλύτερες μειώσεις τιμών.

Αν μειωνόταν ο ΕΦΚ, το όφελος θα ήταν στο πετρέλαιο κίνησης 8 λεπτά. Αντιθέτως, το όφελος από τη μείωση στην αντλία με τα υπάρχοντα μέτρα είναι 20 λεπτά. Αντίστοιχα, στη βενζίνη ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης μπορεί να μειωθεί το πολύ κατά 30 λεπτά, βάσει της ευρωπαϊκής οδηγίας, ενώ τώρα μειώνεται η τιμή κατά 36 λεπτά για τα 3/4 των δικαιούχων και στα 43 λεπτά για τους κατοίκους των νησιών.

Τίποτα από τα παραπάνω δεν θα είχε γίνει αν δεν υπήρχαν αυξημένα έσοδα από την πολιτική που ακολουθείται από την ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Ποιο είναι το χειρότερο σενάριο που επεξεργάζονται στο οικονομικό επιτελείο

Στα σενάρια που επεξεργάζονται στο οικονομικό επιτελείο είναι και το χειρότερο, δηλαδή να επιδεινωθεί η κρίση αν παραταθεί ο πόλεμος. Αν συμβεί αυτό, στην κυβέρνηση επιμένουν ότι πρέπει να υπάρξουν αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι οποίες θα είναι ευρείες και ισχυρές και θα δώσουν τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να ανταποκριθούν σε μια κρίση, οι συνέπειες της οποίας μπορεί να είναι αρκετά σημαντικές για τις ευρωπαϊκές οικονομίες.

Και μπορεί σε αυτή τη φάση η ΕΕ να κινείται κάπως συντηρητικά και με αργούς ρυθμούς, ωστόσο πολλά κράτη – μέλη, ανάμεσα στα οποία και η Ιταλία, συνειδητοποιούν ότι δεν μπορούν μόνο σε εθνικό επίπεδο να αντιμετωπίσουν αυτές τις αναταράξεις. Μόλις χθες ο Υπουργός Άμυνας της γειτονικής μας χώρας δήλωσε ότι έχει χάσει τον ύπνο του σκεπτόμενος τις συνέπειες, όχι βραχυπρόθεσμα αλλά σε βάθος χρόνου, για την οικονομία της χώρας του.