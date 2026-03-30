Σε σύσκεψη, σχετικά με την ίδρυση της Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών (ΑΣΠΤ), προήδρευσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξιμου. Η ίδρυση της ΑΣΠΤ νομοθετήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα και αποτελεί το πρώτο δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που δημιουργείται στη χώρα μας για τη διδασκαλία της δραματικής, της ορχηστικής και της μουσικής τέχνης.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης σημειώθηκε ότι η ίδρυση της ΑΣΠΤ και η συνολική μεταρρύθμιση της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης βάζουν, για πρώτη φορά, σαφείς κανόνες σε ένα πεδίο που λειτουργούσε για δεκαετίες με θεσμικές ασάφειες ως προς τη διαβάθμιση των σπουδών, την ακαδημαϊκή τους συνέχεια και τη θέση των τίτλων σπουδών στο Δημόσιο.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την έναρξη της σύσκεψης ανέφερε:

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση, κάτι το οποίο αποτέλεσε μία δέσμευσή μας, να είμαστε πια σε θέση να το υλοποιήσουμε. Θυμάμαι από τότε που πρωτοπολιτεύτηκα να γίνεται αυτή η συζήτηση για μία καλλιτεχνική εκπαίδευση, η οποία λειτουργούσε ουσιαστικά χωρίς κανένα θεσμικό πλαίσιο, με χιλιάδες νέους ανθρώπους να επενδύουν χρόνο, κόπο, ταλέντο στο θέατρο, στον χορό, στη μουσική και να μην έχουν την αναγνώριση που τους άξιζε. Νομίζω ότι αυτό πια αλλάζει επιτέλους. Με αυτήν την Ανώτατη Σχολή Παραστατικών Τεχνών, οι παραστατικές τέχνες αποκτούν για πρώτη φορά αυτό που ήταν πάντα το ζητούμενο: μία σοβαρή πανεπιστημιακή υπόσταση, με σπουδές, με δυνατότητα έρευνας, κυρίως με προοπτικές εξέλιξης».

Να σημειωθεί ότι αρχής γενομένης από την ακαδημαϊκή χρονιά 2027-28, το ΑΣΠΤ θα μπορεί να εγγράψει φοιτητές και να παράσχει μία πλήρη ακαδημαϊκή διαδρομή, από το προπτυχιακό έως το διδακτορικό επίπεδο, προσδίδοντας θεσμική κατοχύρωση και πανεπιστημιακή υπόσταση στις καλλιτεχνικές σπουδές.

Ο νέος νόμος λύνει επίσης τη χρόνια εκκρεμότητα ως προς την ασαφή σύνδεση των καλλιτεχνικών σπουδών με επαγγελματικά δικαιώματα στο Δημόσιο, μέσω της σύστασης νέας κατηγορίας προσωπικού στον δημόσιο τομέα με τίτλο «Καλλιτεχνική Εκπαίδευση», για εργαζόμενους που είτε ασκούν καλλιτεχνικό έργο, είτε υπηρετούν ως εκπαιδευτικοί στον χώρο των τεχνών.

Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι η κυβέρνηση απαντά με πράξεις, σε ένα αίτημα δεκαετιών και πρόσθεσε:

«Είναι μια μεταρρύθμιση ουσίας, όχι μια μεταρρύθμιση εντυπώσεων. Νομίζω ότι εδώ ουσιαστικά τραβάμε μία διαχωριστική γραμμή με το παρελθόν, λύνουμε εκκρεμότητες από το παρελθόν, αλλά κυρίως δίνουμε μια προοπτική στα νέα παιδιά, τα οποία ενδιαφέρονται για τον πολιτισμό, για τις παραστατικές τέχνες, να έχουν μία ξεκάθαρη ορατότητα για το πώς θα κινηθούν, ποια θα είναι η επαγγελματική τους διαδρομή, ποια θα είναι τα προσόντα τους, τι αξία θα έχει το πτυχίο το οποίο θα πάρουν από ένα ελληνικό πανεπιστήμιο».

Στενή συνεργασία με τον καλλιτεχνικό κόσμο*

Χάρη στη μεταρρύθμιση, αξιοποιείται η συσσωρευμένη εμπειρία και γνώση στην καλλιτεχνική εκπαίδευση, καθώς υπό την πανεπιστημιακή στέγη του νέου ΑΕΙ θα λειτουργούν Τμήματα των πέντε ιστορικών δημόσιων φορέων του χώρου: το Τμήμα Δραματικής Τέχνης του Εθνικού Θεάτρου, το Τμήμα Ορχηστικής Τέχνης της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, το Τμήμα Ορχηστικής Τέχνης Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης, το Τμήμα Δραματικής Τέχνης Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και το Τμήμα Μουσικής Τέχνης Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης.

Πέραν της σύνδεσης με τον χώρο των τεχνών και τους ιστορικούς φορείς του, η νέα Σχολή θα διαφυλάσσει και τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν στη διδασκαλία των τεχνών έναντι άλλων γνωστικών πεδίων, μέσω λειτουργικών προνοιών που προβλέπει ο νόμος, οι οποίες προέκυψαν από διετή διαβούλευση με εκπροσώπους του καλλιτεχνικού κόσμου.

Για τον λόγο αυτό, η εισαγωγή στα Τμήματα της ΑΣΠΤ θα γίνεται μέσω ειδικών εξετάσεων, που περιλαμβάνουν υποχρεωτική ακρόαση των υποψηφίων για τη δια ζώσης αξιολόγησή τους. Η επιλογή του Ειδικού Καλλιτεχνικού Προσωπικού θα βασίζεται πρωτίστως στο έργο των καλλιτεχνικών προσωπικοτήτων που θα αναλάβουν τις θέσεις, αναγνωρίζοντας το κύρος τους. Επιπλέον, το νέο ίδρυμα θα διαθέτει 9μελές Καλλιτεχνικό Συμβούλιο που θα προσφέρει γνωμοδοτικές υπηρεσίες αμισθί, πέντε μέλη του οποίου θα υποδεικνύονται από τους πέντε ιστορικούς φορείς της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα επόμενα βήματα για την ταχεία συγκρότηση της μεταβατικής Διοικούσας Επιτροπής του νέου ΑΕΙ και την προετοιμασία για την κατάρτιση των προγραμμάτων σπουδών. Από όλες τις πλευρές τονίστηκε η σημασία της καλής συνεργασίας και συνεννόησης ανάμεσα στην κυβέρνηση και στον καλλιτεχνικό κόσμο, κάτι που αποτυπώθηκε στη νομοθέτηση για την ίδρυση της ΑΣΠΤ.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης επισημάνθηκε, ακόμη, η σημασία δημιουργικών δραστηριοτήτων στη ζωή των ανηλίκων, ειδικά στις μικρότερες ηλικίες. «Έχουμε τώρα μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τα προβλήματα των παιδιών και των εφήβων μας, την εξάρτηση από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, τις εθιστικές συμπεριφορές που, δυστυχώς, όλοι αυτοί οι αλγόριθμοι συνειδητά προωθούν και σκεφτόμουν ότι, τελικά, η απάντηση κυρίως για τα νεότερα παιδιά δεν μπορεί να άλλη από τον αθλητισμό και την τέχνη», σημείωσε ο Πρωθυπουργός.

«Γι’ αυτό και νομίζω ότι θα πρέπει -το έχουμε συζητήσει και με την Υπουργό- και θα χρειαστούμε και τη βοήθειά σας και ως πρόσωπα, αλλά, πια και αύριο, ως Ανώτατη Σχολή, το πώς θα ξαναδούμε την καλλιτεχνική και τη μουσική εκπαίδευση», προσέθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Να ξέρουμε τουλάχιστον ότι υπάρχουν κάποιες απαντήσεις, οι οποίες συνδέονται με τη διαχρονική ανθρώπινη φύση, τις οποίες ειδικά σε αυτή τη συγκυρία έχουμε έναν λόγο παραπάνω να τις υποστηρίξουμε».

Από την πλευρά της η πουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε ότι η ίδρυση της Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών είναι πράγματι ιστορική τομή για την καλλιτεχνική εκπαίδευση στη χώρα μας «και τώρα περνάμε από τη νομοθέτηση, που μας έφερε ιδιαίτερη χαρά, καθώς, όπως είδατε, είχαμε και ευρεία κοινοβουλευτική στήριξη και αυτό μας χαροποίησε ιδιαίτερα και τώρα από τη νομοθέτηση προχωράμε στην υλοποίηση και στη συγκρότηση. ‘Αρα, στην προτεραιοποίηση. Προτεραιότητα για τη νέα σχολή είναι να αποκτήσει γρήγορα τη διοικητική βάση, ακαδημαϊκή ταυτότητα, σύγχρονα προγράμματα σπουδών και σταθερή διασύνδεση με τους ιστορικούς φορείς του χώρου.»

Αναφερόμενη στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη είπε ότι «με τον Πρωθυπουργό θα διαμορφώσουμε έναν σαφή οδικό χάρτη, συγκεκριμένα βήματα για τη συγκρότηση της Διοικούσας και τα επόμενα βήματα, έτσι ώστε η μεταρρύθμιση να προχωρήσει με σχέδιο, σοβαρότητα και να δούμε το 2027 πλέον την αρχή λειτουργίας της Σχολής και τους πρώτους εισακτέους με ειδικές εξετάσεις, καθώς μιλάμε για μια διακριτή και ξεχωριστή διαδικασία, την οποία πρέπει να σας πω ότι περιβάλλουμε με πολύ μέριμνα και πολύ σεβασμό».

*Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη από την πλευρά της σημείωσε:

«Η ίδρυση της Ανωτάτης Σχολής Παραστατικών Τεχνών αποτελεί μια μείζονα μεταρρύθμιση στο πολιτιστικό γίγνεσθαι της πατρίδας μας. Μιας χώρας που έχει πολύ ισχυρό και διεθνές αποτύπωμα και στη σύγχρονη δημιουργία και η οποία μέχρι προχθές -στην κυριολεξία προχθές- δεν διέθετε τον σταθερό, δημόσιο, θεσμικό φορέα αναγνώρισης αυτής της πραγματικότητας.

Έτσι, λοιπόν, η κυβέρνησή σας, και με τη δική σας προσωπική βούληση, μετέτρεψε ένα όραμα δεκαετιών σε σχέδιο και το σχέδιο σε πραγματικότητα.»

Ο Υφυπουργός Παιδείας αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση Νίκος Παπαϊωάννου ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Εκείνο, που για εμένα αυτή τη στιγμή έχει σημασία, είναι να βάλουμε τον οδικό χάρτη της μετατροπής του νόμου σε πράξη. ‘Αρα, δηλαδή, να μιλήσουμε για τη διοικητική οργάνωση με την προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, στη συνέχεια να μιλήσουμε για την ακαδημαϊκή οργάνωση, τη θεσμική συγκρότηση και την ακαδημαϊκή λειτουργία. Νομίζω ότι όλες και όλοι μας θα συνεργαστούμε άψογα, έτσι ώστε να ξεκινήσει εν τοις πράγμασι αυτό το νέο πανεπιστήμιο, που είναι απαίτηση δεκαετιών.»

*Ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας από την πλευρά του δήλωσε:

«Όταν ήμουν έφηβος είχα, δειλά-δειλά, απευθύνει την επιθυμία στον πατέρα μου να ασχοληθώ στη ζωή μου με το θέατρο και την υποκριτική. Εκείνος λίγο «βαριά», βλοσυρά μου είπε: «Παιδί μου άσε τα θέατρα και τις τέχνες και κοίτα να τελειώσεις ένα πανεπιστήμιο». Χάρη σε εσάς, από σήμερα ένα παιδί μπορεί να τα κάνει και τα δύο στην Ελλάδα.

Οι εκπρόσωποι των πέντε ιστορικών φορέων της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης δήλωσαν, μεταξύ άλλων, από την πλευρά τους:

Χαρίτων Σταυρόπουλος, Πρόεδρος Εθνικής Λυρικής Σκηνής: Πάντα η Εθνική Λυρική Σκηνή θεωρούσε ότι ο νόμος είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, ότι βάζει ένα σωστό τέλος σε όλη αυτή την “αναρχία” που υπήρχε μέχρι τώρα στο καλλιτεχνικό γίγνεσθαι. Πιστεύουμε λοιπόν πολύ σε αυτό το νομοσχέδιο, θα είμαστε κοντά, θα βοηθήσουμε όσο μπορούμε.

Γιώργος Κουμεντάκης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής Εθνικής Λυρικής Σκηνής: Θα θέλαμε να σας εκφράσουμε τις θερμές μας πραγματικά ευχαριστίες για την, πιστεύω, ιστορική απόφαση που πήρατε να προχωρήσετε στην ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών και την υλοποίησή της. Φυσικά υπάρχουν δυσκολίες, αλλά οι δυσκολίες είναι για να λύνονται. Η πρωτοβουλία σας αυτή όχι μόνο αναβαθμίζει -αυτό το πιστεύω ακράδαντα- το κύρος των παραστατικών τεχνών, αλλά και θωρακίζει το μέλλον του σύγχρονου πολιτισμού. Με αυτό το νομοσχέδιο προφέρετε στις νέες γενιές ακαδημαϊκές βάσεις που δεν υπήρχαν μέχρι τώρα και τις προοπτικές που τις αξίζουν.

Έρση Πήττα, Αντιπρόεδρος Εθνικού Θεάτρου: Μπορούμε σήμερα να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας γιατί όλες οι εισηγήσεις που κάναμε, που αφορούν συγκεκριμένα άρθρα του νομοσχεδίου, εισακούστηκαν και έγιναν αποδεκτά, γι’ αυτό και θέλουμε να ευχαριστήσουμε τις ηγεσίες των Υπουργείων Πολιτισμού και Παιδείας. Ευελπιστούμε ότι με την ίδρυση αυτής της Σχολής, που θα διασφαλίσει την αναβάθμιση των σπουδών που αφορούν την τέχνη, αυτό θα συντελέσει ώστε η τέχνη να βρει τη θέση που της αξίζει, τη θέση που της πρέπει, μέσα στην κοινωνία».

Αργυρώ Χιώτη, Καλλιτεχνική Διευθύντρια Εθνικού Θεάτρου: Φτάσαμε να μιλάμε για αυτό το νομοσχέδιο, που πραγματικά ορίζει μία νέα εποχή. Εμείς από την πλευρά μας θα είμαστε δίπλα, βήμα-βήμα, για να περάσουμε και τη μεταβατική αυτή περίοδο και να φτάσουμε εκεί που επιθυμούμε όλοι.

Γιαννούλα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, Πρόεδρος Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος: Είμαστε πολύ χαρούμενοι, γιατί μετά από πολυετή θεσμική εκκρεμότητα, οι παραστατικές τέχνες αποκτούν επιτέλους πανεπιστημιακή στέγη, με την ίδρυση της Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών.

Αστέριος Πελτέκης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος: Είναι πάρα πολύ σημαντική και σπουδαία αυτή η στιγμή. Είμαι πολύ συγκινημένος γιατί ήμουν πριν από τρία χρόνια εδώ στις πρώτες συζητήσεις και βλέπω σήμερα να ολοκληρώνεται με πραγματικά εξωφρενικούς για τη χώρα μας ρυθμούς ένα νομοσχέδιο, κάτι το οποίο είναι πολύ ελπιδοφόρο και πάρα πολύ σπουδαίο, και σας ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη και την αμεσότητα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Είναι μια τεράστια κατάκτηση θεωρώ.

Νίκος Αβδελλάς: Πρόεδρος Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης: Αυτή την ευκαιρία που είχαμε αυτόν τον καιρό να συνεργαστούμε και να μονιάσουμε όλοι οι φορείς της σύγχρονης τέχνης είναι μεγάλη κατάκτηση.

Γεώργιος-Ιούλιος Παπαδόπουλος, Διευθυντής Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης: Είμαστε ευγνώμονες γι’ αυτό που συνέβη. Θα δουλέψουμε μαζί σας για να το θέσουμε σε εφαρμογή με τον καλύτερο τρόπο. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις και να στηρίξουμε αυτό που συνέβη.

Κωνσταντίνος Ρήγος, Πρόεδρος Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης: Έχει γίνει πολλή δουλειά και από μέρους της κυβέρνησης, των Υπουργών και από μέρους των ανθρώπων της τέχνης. Είναι σημαντικό ότι βρισκόμαστε σε ένα τραπέζι όλοι μαζί και συζητούμε πάνω σε ένα νόμο που ψηφίστηκε και είναι πραγματικότητα. Τα επόμενα βήματα είναι πολύ δύσκολα, πολύ σημαντικά και πρέπει να γίνουν με πολύ μεγάλη προσοχή. Για εμάς, την κρατική σχολή χορού είναι ένα τεράστιο βήμα. Είναι, πραγματικά, μια ιδανική ημέρα σήμερα.

Ευαγγελία Καπετανέα, Διευθύντρια Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης: Η ίδρυση της Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών είναι ένα βήμα που ο χώρος των τεχνών το περίμενε πολλά χρόνια.

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος, από πλευράς κυβέρνησης, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο Υφυπουργός αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση Νίκος Παπαϊωάννου, ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας, ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Στέλιος Κουτνατζής και η Σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα πολιτισμού Έλενα Μαυρομιχάλη.