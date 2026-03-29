Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους τοποθετήθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, ασκώντας σκληρή κριτική στο ΠΑΣΟΚ και συγκεκριμένα σε δηλώσεις της κ. Αποστολάκη, τις οποίες χαρακτήρισε προσβλητικές και βαθιά τοξικές για τους ψηφοφόρους της ΝΔ.



Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση της κ. Σδούκου:

Η αλήθεια είναι πως το ΠΑΣΟΚ μάς έχει συνηθίσει τελευταία σε τοποθετήσεις «πράσινου ΣΥΡΙΖΑ» αλλά η κ. Αποστολάκη ξεπέρασε κάθε φαντασία, που θύμισε τις εποχές των «γερμανοτσολιάδων» και της πιο ακραίας τοξικότητας.

Προσβάλλοντας τους πολίτες που επέλεξαν να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία τους αποκάλεσε «πελάτες της Δεξιάς».

Ούτε η λέξη κατάντημα δεν μπορεί να περιγράψει επαρκώς τον κατήφορο που επέλεξε η κ. Αποστολάκη για να χαρακτηρίσει το 41% των πολιτών, επειδή δεν ψήφισε το κόμμα που θα ήθελε εκείνη.

Δυστυχώς όμως γίνεται ακόμα πιο θλιβερό, καθώς αυτή η χυδαιότητα δεν διορθώθηκε από κανέναν στο συνέδριο, ούτε την ηγεσία, ούτε το προεδρείο που δια της ανοχής τους, την υιοθέτησαν.

Τα όσα είπε η κ. Αποστολάκη όμως δεν χαρακτηρίζουν τους πολίτες που δεν ψήφισαν το κόμμα που θέλει εκείνη.

Χαρακτηρίζουν το ίδιο το κόμμα της που ενώ αυτοαποκαλείται «δημοκρατική παράταξη», δεν έχει καταδικάσει ακόμα αυτή την αντιδημοκρατική τοποθέτηση.