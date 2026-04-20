Μία από τις πιο αλλόκοτες και ανατριχιαστικές ανακαλύψεις των τελευταίων ετών σημειώθηκε στην πόλη Ρουμπέ της βόρειας Γαλλίας, όταν ένας ερασιτέχνης ψαράς ήρθε αντιμέτωπος με ένα θέαμα που θυμίζει σκηνικό από αστυνομική ταινία μυστηρίου. Κατά τη διάρκεια ψαρέματος με μαγνήτη σε κανάλι της περιοχής, ο άνδρας ανέσυρε από τον βυθό το κουφάρι ενός κροκόδειλου, το οποίο ήταν σκόπιμα ποντισμένο.



Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές και την επίσημη ενημέρωση από τη νομαρχία, ο κροκόδειλος, μήκους άνω του ενός μέτρου, δεν βρέθηκε απλώς νεκρός στο νερό. Ο δράστης ή οι δράστες είχαν φροντίσει να «εξαφανίσουν» το ζώο με μεθόδους που παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Το ερπετό ήταν τυλιγμένο σε έναν υπνόσακο, δεμένο με βαριές αλυσίδες και συμπληρωμένο με βαρίδια, ώστε να διασφαλιστεί ότι το σώμα του θα παρέμενε για πάντα στον πάτο του καναλιού.

«Κάτι βαρύ και περίεργο»

Ο ψαράς, φανερά σοκαρισμένος, κατέγραψε τη στιγμή σε βίντεο που αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα. «Έριξα τον μαγνήτη μου και ένιωσα κάτι πολύ βαρύ και περίεργο. Όταν το άνοιξα, είδα αυτό. Είναι τρελό», ακούγεται να λέει, δείχνοντας το άψυχο σώμα του ζώου πάνω στο γρασίδι δίπλα στο κανάλι. Η σορός του ερπετού παραδόθηκε αμέσως στη Λίγκα Προστασίας Ζώων (LPA) για περαιτέρω εξετάσεις.



Το περιστατικό έχει προκαλέσει την άμεση παρέμβαση της εισαγγελίας της Λιλ, η οποία ξεκίνησε επίσημη έρευνα για να εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης του ζώου και οι συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε στο κανάλι. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο κροκόδειλος να αποτελούσε παράνομο κατοικίδιο, το οποίο οι ιδιοκτήτες του ξεφορτώθηκαν με αυτόν τον βάναυσο τρόπο όταν πέθανε ή όταν έγινε ανεξέλεγκτο.



Η υπόθεση φέρνει ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της παράνομης εμπορίας εξωτικών ζώων στην Ευρώπη και τις επικίνδυνες διαστάσεις που λαμβάνει, σύμφωνα με την εφημερίδα Lefigaro.fr



