Ένα σοβαρό τροχαίο στη Βρετανία, το οποίο καταγράφηκε σε βίντεο και έχει διαδοθεί ευρέως στο διαδίκτυο, δείχνει στρατιωτικό όχημα να ανατρέπεται έπειτα από επικίνδυνο ελιγμό για την αποφυγή σύγκρουσης, σύμφωνα με δημοσίευμα της Sun.

Στο οπτικό υλικό διακρίνεται ένα στρατιωτικό Land Rover Defender να κινείται σε αυτοκινητόδρομο, μεταφέροντας εξοπλισμό και ακολουθώντας κανονικά την πορεία του στην αριστερή λωρίδα.

Την ίδια στιγμή, προπορευόμενο επιβατικό όχημα μάρκας Audi Q2 επιχειρεί ξαφνική αλλαγή πορείας προς τα αριστερά, κόβοντας απότομα τη διαδρομή του στρατιωτικού οχήματος. Ο οδηγός του δεύτερου οχήματος επιχειρεί να αντιδράσει άμεσα για να αποφύγει τη σύγκρουση, όμως ο ελιγμός που πραγματοποιεί οδηγεί στην απώλεια ελέγχου και στην ανατροπή του οχήματος, το οποίο καταλήγει στο οδόστρωμα με σοβαρές ζημιές.

Από το ατύχημα ο οδηγός του στρατιωτικού οχήματος τραυματίστηκε σοβαρά με κάταγμα σπονδυλική στήλη.

🇬🇧 Driver avoids jail after crash that overturned a military convoy vehicle and left soldier with broken back



Crenguta Aruxandei, 44, received a six-month suspended prison sentence, a 12-month driving ban, and a £154 victim surcharge after a collision in which a military Land… pic.twitter.com/PUD1V11YOd — Visegrád 24 (@visegrad24) April 17, 2026

Η οδηγός του πρώτου οχήματος, Κρενγκούτα Αρουξαντέι, κρίθηκε υπεύθυνη για το περιστατικό από το δικαστήριο, το οποίο της επέβαλε ποινή φυλάκισης έξι μηνών με αναστολή, καθώς και χρηματικό πρόστιμο 154 λιρών, με την αιτιολογία ότι το συμβάν θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί.