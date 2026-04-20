Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στο 4ο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και μεταξύ άλλων τόνισε ότι ενώ υπάρχει σχέδιο για το πώς μπορεί να είναι η Ελλάδα σε λίγα χρόνια από τώρα, ορισμένοι θέλουν να γυρίσουν τη χώρα δεκαετίες πίσω.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Η σύσκεψη που κάναμε ήταν μια ενδιαφέρουσα αντίστιξη. Καθίσαμε γύρω από ένα τραπέζι κυβέρνηση και τοπική αυτοδιοίκηση α και β βαθμού πολιτικοί που δεν είναι και από τον δικό μας χώρο αλλά και από άλλους πολιτικούς χώρους. Αφήσαμε στην άκρη τους δήθεν ανταγωνισμούς και την αχρείαστη τοξικότητα και συζητήσαμε για τα προβλήματα του τόπου. Αυτό συνιστά και μια σημαντική πολιτική διαφοροποίηση σήμερα μεταξύ μιας κυβέρνησης που μπορεί να έχει τα προβλήματά της και να έχει κάνει τα λάθη της αλλά τελικά έχει στραμμένο το βλέμμα στο μέλλον και την προσοχή της στραμμένη στο αποτέλεσμα και αυτό θα το κρίνετε όλοι εσείς οι πολίτες αν είναι καλό ή όχι.

Και μιας αντιπολίτευσης που θέλει μόνο να μηδενίζει και να αφορίζει και να ξέρει τι δεν θέλει αλλά να μην μπορεί να πει με ακρίβεια τι είναι αυτό που θέλει.

Εμείς ξέρουμε τι θέλουμε ξέρουμε σίγουρα τι θέλουμε για το μέλλον της Κρήτης και μετά από επτά χρόνια είμαστε στην ευχάριστη θέση να μην μιλάμε με “θα”. Αυτή είναι και η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα σε ένα κόμμα που έχει σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και σε κάποιους οι οποίοι ενδεχομένως θέλουν να μας γυρίσουν στην Ελλάδα του 1980. Εμείς δεν θέλουμε να γυρίσουμε πίσω θέλουμε να πάμε μπροστά και όλα αυτά τα έργα που υλοποιούνται δεν τα φανταζόμαστε αλλά γίνονται πράξη είναι η καλύτερη απόδειξη ότι στην πολιτική μιλάς με το αποτέλεσμα και κρίνεσαι για την συνέπεια λόγων και πράξεων».