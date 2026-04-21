Οι βροχές, οι καταιγίδες κυρίως στα βόρεια, οι σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και οι άνεμοι έως 5 μποφόρ στα πελάγη θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Τρίτη 21/4.

Πιο αναλυτικά, αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους, οι οποίες στα δυτικά, στα βόρεια και στο Αιγαίο θα είναι κατά διαστήματα πυκνότερες. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται κατά τόπους από το μεσημέρι, κυρίως στη Μακεδονία, στη Θράκη, στη Βόρεια Θεσσαλία και στο Βόρειο Αιγαίο. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες, κυρίως στα δυτικά και στα νότια.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 6 έως 21 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 7 έως 24, στη Θεσσαλία από 10 έως 27, στην Ήπειρο από 7 έως 21, στη Στερεά από 9 έως 26, στην Πελοπόννησο από 7 έως 24, στα νησιά του Ιονίου από 10 έως 20, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 8 έως 24, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 12 έως 21 και στην Κρήτη από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Στο Κεντρικό Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, όμως από το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους ίδιας έντασης. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, όμως από το πρωί έως το απόγευμα θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.