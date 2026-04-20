Ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ, διευκρίνισε ότι η φωτογραφία από τη συνάντηση της Αναπληρώτριας Γενικής Γραμματέως για Πολιτικές και Ειρηνευτικές Υποθέσεις, Ρόζμαρι ΝτιΚάρλο, με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη στο περιθώριο του Anatolia Diplomacy Forum στην Τουρκία δεν συνεπάγεται καμία μεταβολή στην πάγια θέση του Οργανισμού για το Κυπριακό.

Απαντώντας σε ερώτηση για το γεγονός ότι στη φωτογραφία εμφανίζεται πάνω στο τραπέζι τόσο η σημαία των Ηνωμένων Εθνών όσο και η σημαία του ψευδοκράτους, ο κ. Ντουζαρίκ ανέφερε ότι η κ. ΝτιΚάρλο «βρέθηκε πράγματι στο Anatolia Diplomacy Forum» και ότι «η φωτογραφία που κυκλοφόρησε αντανακλά τη διάταξη που υπήρχε στον χώρο της συνάντησης».

«Να είμαστε σαφείς», τόνισε, «αυτό δεν σηματοδοτεί καμία αλλαγή στη θέση του ΟΗΕ στο Κυπριακό».

Όπως πρόσθεσε, «η θέση μας εξακολουθεί να καθοδηγείται από τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας» και ο ΟΗΕ «συνεχίζει να στηρίζει τις προσπάθειες για μια συνολική και βιώσιμη διευθέτηση στο νησί εντός του καθιερωμένου πλαισίου».

Πηγή: ΑΠΕ