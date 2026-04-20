Στην προσπάθεια που κάνει για παραμονή η Λέτσε, πήρε σημαντικό βαθμό απέναντι στην Φιορεντίνα στο ματς που έκλεισε την αυλαία της 33ης αγωνιστικής της Serie A.

Το ματς έληξε ισόπαλο με 1-1 με τους γηπεδούχους να φτάνουν στους 28 βαθμούς και να παραμένουν στην επικίνδυνη ζώνη, ισοβαθμώντας με τη 17η Kρεμονέζε που είναι εκτός επικίνδυνης ζώνης.

Από την άλλη, η Φιορεντινα είναι στη 15η θέση με 36 βαθμούς. Η Φιορεντίνα κατάφερε να προηγηθεί στο 30′ με τον Χάρισον, με την Λέτσε να αντιδρά στο δεύτερο μέρος και να ισοφαρίζει στο 71′ με τον Γκαμπριέλ.

Τα αποτελέσματα της 33ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 17 Απριλίου

Σασουόλο-Κόμο 2-1

Ίντερ-Κάλιαρι 3-0

Σάββατο 18 Απριλίου

Oυντινέζε-Πάρμα 0-1

Νάπολι-Λάτσιο 0-2

Ρόμα-Αταλάντα 1-1

Κυριακή 19 Απριλίου

Kρεμονέζε-Τορίνο 0-0

Βερόνα-Μίλαν 0-1

Πίζα-Τζένοα 1-2

Γιουβέντους-Μπολόνια 2-0

Δεύτερα 20 Απριλίου

Λέτσε-Φιορεντίνα 1-1

H επόμενη αγωνιστική (34η):

Παρασκευή 24 Απριλίου

Nάπολι-Κρεμονέζε (21:45)

Σάββατο 25 Απριλίου

Πάρμα-Πίζα (16:00)

Μπολόνια-Ρόμα (19:00)

Βερόνα-Λέτσε (21:45)

Κυριακή 26 Απριλίου

Φιορεντίνα-Σασουόλο (13:30)

Τζένοα-Κόμο (16:00)

Τορίνο-Ίντερ (19:00)

Mίλαν-Γιουβέντους (21:45)

Δευτέρα 27 Απριλίου

Kάλιαρι-Αταλάντα (19:30)

Λάτσιο-Ουντινέζε (21:45)