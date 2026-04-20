Στην προσπάθεια που κάνει για παραμονή η Λέτσε, πήρε σημαντικό βαθμό απέναντι στην Φιορεντίνα στο ματς που έκλεισε την αυλαία της 33ης αγωνιστικής της Serie A.
Το ματς έληξε ισόπαλο με 1-1 με τους γηπεδούχους να φτάνουν στους 28 βαθμούς και να παραμένουν στην επικίνδυνη ζώνη, ισοβαθμώντας με τη 17η Kρεμονέζε που είναι εκτός επικίνδυνης ζώνης.
Από την άλλη, η Φιορεντινα είναι στη 15η θέση με 36 βαθμούς. Η Φιορεντίνα κατάφερε να προηγηθεί στο 30′ με τον Χάρισον, με την Λέτσε να αντιδρά στο δεύτερο μέρος και να ισοφαρίζει στο 71′ με τον Γκαμπριέλ.
Τα αποτελέσματα της 33ης αγωνιστικής:
Παρασκευή 17 Απριλίου
Σασουόλο-Κόμο 2-1
Ίντερ-Κάλιαρι 3-0
Σάββατο 18 Απριλίου
Oυντινέζε-Πάρμα 0-1
Νάπολι-Λάτσιο 0-2
Ρόμα-Αταλάντα 1-1
Κυριακή 19 Απριλίου
Kρεμονέζε-Τορίνο 0-0
Βερόνα-Μίλαν 0-1
Πίζα-Τζένοα 1-2
Γιουβέντους-Μπολόνια 2-0
Δεύτερα 20 Απριλίου
Λέτσε-Φιορεντίνα 1-1
H επόμενη αγωνιστική (34η):
Παρασκευή 24 Απριλίου
Nάπολι-Κρεμονέζε (21:45)
Σάββατο 25 Απριλίου
Πάρμα-Πίζα (16:00)
Μπολόνια-Ρόμα (19:00)
Βερόνα-Λέτσε (21:45)
Κυριακή 26 Απριλίου
Φιορεντίνα-Σασουόλο (13:30)
Τζένοα-Κόμο (16:00)
Τορίνο-Ίντερ (19:00)
Mίλαν-Γιουβέντους (21:45)
Δευτέρα 27 Απριλίου
Kάλιαρι-Αταλάντα (19:30)
Λάτσιο-Ουντινέζε (21:45)