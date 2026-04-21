Η ανάδειξη της πολιτικής στρατηγικής της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας για το επόμενο διάστημα αποτέλεσε τον κεντρικό άξονα της τοποθέτησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το προσυνέδριο του κόμματος στο Ηράκλειο Κρήτης.

Ακολουθώντας την τακτική του απολογισμού, του προγραμματικού λόγου αλλά και χωρίς να χαριστεί στους πολιτικούς του αντιπάλους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε το πλαίσιο με βάση το οποίο η ΝΔ θα κινηθεί έως τις κάλπες.

Έδωσε έμφαση στη συνεργασία μεταξύ κεντρικής διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης, ως προϋπόθεση για την υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής και την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων. Όπως ανέφερε, η σύσκεψη με περιφερειακούς και δημοτικούς παράγοντες στην Κρήτη ανέδειξε μια «αντίστιξη» σε σχέση με την παραδοσιακή πολιτική αντιπαράθεση, καθώς –όπως υποστήριξε– συμμετείχαν αιρετοί από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, με κοινό στόχο την εξεύρεση λύσεων. Η επιλογή αυτή εντάσσεται στη γενικότερη επιδίωξη της κυβέρνησης να προβάλλει ένα προφίλ συνεννόησης και αποτελεσματικότητας, πέρα από κομματικές γραμμές.

Την ίδια στιγμή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να διαμορφώσει ένα σαφές πολιτικό δίπολο, το οποίο φαίνεται ότι θα κυριαρχήσει στην επικοινωνιακή τακτική της ΝΔ. Από τη μία πλευρά τοποθετεί την κυβέρνηση ως δύναμη που διαθέτει σχέδιο, προσανατολισμό στο μέλλον και έμφαση στο αποτέλεσμα, κάνοντας λόγο για «Ελλάδα του 2030». Από την άλλη, αποδίδει στην αντιπολίτευση χαρακτηριστικά άρνησης και έλλειψης συγκεκριμένων προτάσεων, υποστηρίζοντας ότι εκφράζει μια λογική επιστροφής στο παρελθόν.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στην προβολή του κυβερνητικού έργου ως βασικού επιχειρήματος πολιτικής νομιμοποίησης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι έχουν υπάρξει λάθη και υπογράμμισε ότι το τελικό κριτήριο είναι η υλοποίηση των πολιτικών και τα απτά αποτελέσματα για τους πολίτες.

Όπως σημειώνουν αναλυτές, η αναφορά στη μείωση της «τοξικότητας» και των «δήθεν ανταγωνισμών» εντάσσεται σε μια προσπάθεια να απευθυνθεί και σε πιο μετριοπαθή ακροατήρια, τα οποία αναζητούν σταθερότητα και συναινέσεις.

Σε κάθε περίπτωση, το μήνυμα που εκπέμπεται από το προσυνέδριο της Κρήτης είναι σαφές: η Νέα Δημοκρατία θα συνεχίσει να επενδύει στην έννοια της προόδου και της υλοποίησης έργων, επιχειρώντας να πείσει ότι αποτελεί τη βασική δύναμη που μπορεί να οδηγήσει τη χώρα στην επόμενη δεκαετία.

Μετά την ολιγόωρη παραμονή του στην Κρήτη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέστρεψε στην Αθήνα, καθώς σήμερα στις 10:00 θα συναντηθεί με τον Πρίγκιπα Αλβέρτο Β’ του Μονακό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις 11:30 θα ακολουθήσει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου, και στις 12:30 θα παραστεί στην ορκωμοσία του νέου Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθανάσιου Καββαδά, στο Προεδρικό Μέγαρο.