Σε υψηλά επίπεδα παραμένει η φοροδιαφυγή παρά την εντατικοποίηση των ελέγχων και τα νέα ψηφιακά εργαλεία. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Από τους 290.000 ελέγχους που διενήργησε η ΑΑΔΕ το 2025, σχεδόν 1 στις 3 επιχειρήσεις εντοπίστηκε με φορολογικές παραβάσεις, με το συνολικό λογαριασμό να ανέρχεται σε 3,1 δισ. ευρώ σε πρόστιμα και πρόσθετους φόρους.

Συγκεκριμένα, το ποσοστό παραβατικότητας ανήλθε στο 29,7%, έναντι 27,1% το 2024, και στην κορυφή της λίστας βρίσκονται τα συνεργεία αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, στον κλάδο επισκευής και εμπορίας οχημάτων και μοτοσικλετών, το ποσοστό παραβατικότητας εκτινάχθηκε στο 61%. Ακολουθούν οι χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών (58,1%), οι δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης (56,2%), οι υπηρεσίες ανθρώπινης υγείας (54%) και οι λοιπές προσωπικές υπηρεσίες (50,3%). Χαμηλότερα, αλλά εξίσου ανησυχητικά, κινούνται η εστίαση (32,4%), τα καταλύματα (31,6%) και το λιανικό εμπόριο (29,3%).

Πάτρα και Πειραιάς στην κορυφή

Στη γεωγραφική κατανομή, τα υψηλότερα ποσοστά φορολογικών παραβάσεων καταγράφηκαν στη Δυτική Ελλάδα (39,9%), την Πελοπόννησο (39,6%) και τη Θεσσαλία (38,2%). Αντίθετα, η Δυτική Μακεδονία εμφάνισε την καλύτερη εικόνα, με ποσοστό 24,9%. Σε επίπεδο πόλεων, Πάτρα και Πειραιάς ξεχωρίζουν ως τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα με τις υψηλότερες επιδόσεις στην παραβατικότητα.

«Λουκέτα» και κυρώσεις

Πέραν των προστίμων, οι ελεγκτικές αρχές προχώρησαν σε αναστολή λειτουργίας 680 επαγγελματικών εγκαταστάσεων. Τα περισσότερα «λουκέτα» επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις εστίασης (40,44%), με τον αγροτικό τομέα να ακολουθεί (33,68%) και το λιανικό εμπόριο να συμπληρώνει την τριάδα (9%). Παράλληλα, ειδικές χρηματικές κυρώσεις επιβλήθηκαν σε 293 επιχειρήσεις.

Airbnb και social media στο στόχαστρο

Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ εστίασαν σε τομείς υψηλής φορολογικής επικινδυνότητας, όπως κυκλώματα εικονικών τιμολογίων, τουριστικές επιχειρήσεις και βραχυχρόνιες μισθώσεις, ηλεκτρονικό εμπόριο και αδήλωτες διαδικτυακές συναλλαγές, καθώς και η χρήση παραποιημένου λογισμικού. Στο στόχαστρο των αρχών βρέθηκαν επίσης πρατήρια καυσίμων, πλατφόρμες κρατήσεων, συναλλαγές με κάρτες, ακόμα και δραστηριότητες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων.

Χαρακτηριστικές υποθέσεις

Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ έφεραν στο φως προκλητικές υποθέσεις φοροδιαφυγής όπως: