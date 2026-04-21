Σε υψηλά επίπεδα παραμένει η φοροδιαφυγή παρά την εντατικοποίηση των ελέγχων και τα νέα ψηφιακά εργαλεία. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Από τους 290.000 ελέγχους που διενήργησε η ΑΑΔΕ το 2025, σχεδόν 1 στις 3 επιχειρήσεις εντοπίστηκε με φορολογικές παραβάσεις, με το συνολικό λογαριασμό να ανέρχεται σε 3,1 δισ. ευρώ σε πρόστιμα και πρόσθετους φόρους.
Συγκεκριμένα, το ποσοστό παραβατικότητας ανήλθε στο 29,7%, έναντι 27,1% το 2024, και στην κορυφή της λίστας βρίσκονται τα συνεργεία αυτοκινήτων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, στον κλάδο επισκευής και εμπορίας οχημάτων και μοτοσικλετών, το ποσοστό παραβατικότητας εκτινάχθηκε στο 61%. Ακολουθούν οι χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών (58,1%), οι δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης (56,2%), οι υπηρεσίες ανθρώπινης υγείας (54%) και οι λοιπές προσωπικές υπηρεσίες (50,3%). Χαμηλότερα, αλλά εξίσου ανησυχητικά, κινούνται η εστίαση (32,4%), τα καταλύματα (31,6%) και το λιανικό εμπόριο (29,3%).
Πάτρα και Πειραιάς στην κορυφή
Στη γεωγραφική κατανομή, τα υψηλότερα ποσοστά φορολογικών παραβάσεων καταγράφηκαν στη Δυτική Ελλάδα (39,9%), την Πελοπόννησο (39,6%) και τη Θεσσαλία (38,2%). Αντίθετα, η Δυτική Μακεδονία εμφάνισε την καλύτερη εικόνα, με ποσοστό 24,9%. Σε επίπεδο πόλεων, Πάτρα και Πειραιάς ξεχωρίζουν ως τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα με τις υψηλότερες επιδόσεις στην παραβατικότητα.
«Λουκέτα» και κυρώσεις
Πέραν των προστίμων, οι ελεγκτικές αρχές προχώρησαν σε αναστολή λειτουργίας 680 επαγγελματικών εγκαταστάσεων. Τα περισσότερα «λουκέτα» επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις εστίασης (40,44%), με τον αγροτικό τομέα να ακολουθεί (33,68%) και το λιανικό εμπόριο να συμπληρώνει την τριάδα (9%). Παράλληλα, ειδικές χρηματικές κυρώσεις επιβλήθηκαν σε 293 επιχειρήσεις.
Airbnb και social media στο στόχαστρο
Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ εστίασαν σε τομείς υψηλής φορολογικής επικινδυνότητας, όπως κυκλώματα εικονικών τιμολογίων, τουριστικές επιχειρήσεις και βραχυχρόνιες μισθώσεις, ηλεκτρονικό εμπόριο και αδήλωτες διαδικτυακές συναλλαγές, καθώς και η χρήση παραποιημένου λογισμικού. Στο στόχαστρο των αρχών βρέθηκαν επίσης πρατήρια καυσίμων, πλατφόρμες κρατήσεων, συναλλαγές με κάρτες, ακόμα και δραστηριότητες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων.
Χαρακτηριστικές υποθέσεις
Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ έφεραν στο φως προκλητικές υποθέσεις φοροδιαφυγής όπως:
- Φυσικό πρόσωπο μέλος νομικών προσώπων, στον Δυτικό Τομέα Αθηνών, κατά τα έτη 2019 και 2020 υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φόρου εισοδήματος αποκρύπτοντας εισοδήματα ύψους 3.229.100 ευρώ.
- Φυσικό πρόσωπο, ασφαλιστής, στον Νότιο Τομέα Αθηνών, κατά το έτος 2019, προσαύξησε την περιουσία του από άγνωστη πηγή, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη ύψους 532.400 ευρώ.
- Φυσικό πρόσωπο, κομμώτρια, στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, κατά τα έτη 2020 – 2023, προσαύξησε την περιουσία της από άγνωστη πηγή αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη ύψους 472.200 ευρώ.
- Φυσικό πρόσωπο, εργάτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, κατά τα έτη 2020-2023, δεν δήλωσε εισοδήματα ύψους 334.815 ευρώ.
- Φυσικό πρόσωπο μη επιτηδευματίας, στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, κατά το έτος 2019, προσαύξησε την περιουσία του, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη ύψους 310.500 ευρώ.
- Φυσικό πρόσωπο, στον Νότιο Τομέα Αθηνών, κατά το έτος 2019, προσαύξησε την περιουσία του αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη ύψους 307.160 ευρώ.