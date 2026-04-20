Ένας από τους κορυφαίους ξένους παίκτες που έχουν αγωνιστεί στα ελληνικά γήπεδα, ο Ριβάλντο γιόρτασε τα γενέθλιά του καθώς έκλεισε 54 χρόνια ζωής.

Ο Βραζιλιάνος με ένα πολύ συναισθηματικό μήνυμα ευχαρίστησε τον Θεό για όλα όσα έχει ζήσει μέχρι τώρα, δηλώνοντας ευλογημένος και χαρούμενος, ενώ στάθηκε και στην οικογένειά του χαρακτηρίζοντάς την «δώρο» εξ’ ουρανού.

«Σήμερα γιορτάζω 54 χρόνια ζωής και η καρδιά μου ξεχειλίζει από ευγνωμοσύνη. Ευχαριστώ τον Θεό για κάθε μέρα που έζησα, για κάθε απελευθέρωση, για κάθε μάθημα που πήρα και για όλες τις ευλογίες που έχει προσφέρει στη ζωή μου σε όλο αυτό το ταξίδι.

Υπήρξαν πολλές προκλήσεις, αλλά και αμέτρητες νίκες που ενισχύουν μόνο το πόσο πιστός είναι ανά πάσα στιγμή. Είμαι πολύ χαρούμενος για όλα όσα έχω, ειδικά για την οικογένειά μου, η οποία είναι ένα δώρο από τον Θεό στη ζωή μου.

Μια ευλογημένη οικογένεια που με ενδυναμώνει, με στηρίζει και με γεμίζει με αγάπη κάθε μέρα. Είθε να έρθουν πολλά ακόμη χρόνια με υγεία, ειρήνη, σοφία και την παρουσία του Θεού να καθοδηγεί κάθε βήμα. Ευχαριστώ για όλα, σήμερα και πάντα», έγραψε χαρακτηριστικά ο Ριβάλντο.