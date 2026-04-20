Ισόπαλο χωρίς τέρματα (0-0) ολοκληρώθηκε το ματς της Κρίσταλ Πάλας και με την Γουέστ Χαμ που έκλεισε την αυλαία της 33ης αγωνιστικής της Premier League.

Ο βαθμός της ισοπαλιας ήταν καλός για την Γουέστ Χαμ, η οποία διατηρήθηκε στο +2 από την επικίνδυνη ζώνη και την Τότεναμ.

Η Γουεστ Χαμ ήταν πιο δραστήρια στο παιχνίδι με την καλύτερη της φάση να είναι με τον Μαυροπάνο ο οποίος έχασε μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ λίγο πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου.

Στην συνέχεια το παιχνίδι ήταν μοιρασμένο για τις δύο ομάδες και έτσι το 0-0 έμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή.

Τα αποτελέσματα της 33ης αγωνιστικής:

Σάββατο 18 Απριλίου

Μπρέντφορντ-Φούλαμ 0-0

Λιντς-Γουλβς 3-0

Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ 1-2

Τότεναμ-Μπράιτον 2-2

Τσέλσι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 0-1

Κυριακή 19 Απριλίου

Άστον Βίλα-Σάντερλαντ 4-3

Έβερτον-Λίβερπουλ 1-2

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπέρνλι 4-1

Μάντσεστερ Σίτι-Άρσεναλ 2-1

Δευτέρα 20 Απριλίου

Κρίσταλ Πάλας-Γουέστ Χαμ 0-0

Επόμενη αγωνιστική (34η):

Τρίτη 21 Απριλιου

Μπράιτον-Τσέλσι (22:00)

Τετάρτη 22 Απριλίου

Μπόρνμουθ-Λιντς (22:00)

Μπέρνλι-Μάντσεστερ Σίτι (22:00)

Παρασκευή 24 Απριλίου

Σάντερλαντ-Νότιγχαμ Φόρεστ (22:00)

Σάββατο 25 Απριλίου

Φούλαμ-Άστον Βίλα (14:30)

Γουλβς-Τότεναμ (17:00)

Λίβερπουλ-Κρίσταλ Πάλας (17:00)

Γουέστ Χαμ-Έβερτον (17:00)

Άρσεναλ-Νιούκαστλ (19:30)

Δευτέρα 27 Απριλίου

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπρέντφορντ (22:00)