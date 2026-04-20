Ισόπαλο χωρίς τέρματα (0-0) ολοκληρώθηκε το ματς της Κρίσταλ Πάλας και με την Γουέστ Χαμ που έκλεισε την αυλαία της 33ης αγωνιστικής της Premier League.
Ο βαθμός της ισοπαλιας ήταν καλός για την Γουέστ Χαμ, η οποία διατηρήθηκε στο +2 από την επικίνδυνη ζώνη και την Τότεναμ.
Η Γουεστ Χαμ ήταν πιο δραστήρια στο παιχνίδι με την καλύτερη της φάση να είναι με τον Μαυροπάνο ο οποίος έχασε μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ λίγο πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου.
Στην συνέχεια το παιχνίδι ήταν μοιρασμένο για τις δύο ομάδες και έτσι το 0-0 έμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή.
Τα αποτελέσματα της 33ης αγωνιστικής:
Σάββατο 18 Απριλίου
Μπρέντφορντ-Φούλαμ 0-0
Λιντς-Γουλβς 3-0
Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ 1-2
Τότεναμ-Μπράιτον 2-2
Τσέλσι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 0-1
Κυριακή 19 Απριλίου
Άστον Βίλα-Σάντερλαντ 4-3
Έβερτον-Λίβερπουλ 1-2
Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπέρνλι 4-1
Μάντσεστερ Σίτι-Άρσεναλ 2-1
Δευτέρα 20 Απριλίου
Κρίσταλ Πάλας-Γουέστ Χαμ 0-0
Επόμενη αγωνιστική (34η):
Τρίτη 21 Απριλιου
Μπράιτον-Τσέλσι (22:00)
Τετάρτη 22 Απριλίου
Μπόρνμουθ-Λιντς (22:00)
Μπέρνλι-Μάντσεστερ Σίτι (22:00)
Παρασκευή 24 Απριλίου
Σάντερλαντ-Νότιγχαμ Φόρεστ (22:00)
Σάββατο 25 Απριλίου
Φούλαμ-Άστον Βίλα (14:30)
Γουλβς-Τότεναμ (17:00)
Λίβερπουλ-Κρίσταλ Πάλας (17:00)
Γουέστ Χαμ-Έβερτον (17:00)
Άρσεναλ-Νιούκαστλ (19:30)
Δευτέρα 27 Απριλίου
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπρέντφορντ (22:00)