Σε τροχιά ισχυρής ανάκαμψης κινείται η αγορά της λιανικής τραπεζικής το πρώτο τρίμηνο του 2026, με τα στεγαστικά δάνεια να καταγράφουν εντυπωσιακή άνοδο, σε ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων. Την ίδια ώρα, οι χρηματοδοτήσεις προς μικρές επιχειρήσεις διατηρούνται σταθερές, ενώ η καταναλωτική πίστη επανέρχεται σε ανοδική πορεία. Συνολικά, εκταμιεύθηκαν περισσότερα από 117.000 νέα δάνεια, ύψους 1,6 δισ. ευρώ, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 26%.

Τα στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών αποτυπώνουν την ανοδική τάση, με τα στεγαστικά δάνεια να εκτινάσσονται κατά 77% μετά την αύξηση 46% που είχε καταγραφεί το 2025. Πρόκειται για σαφή ένδειξη ενίσχυσης του ανοδικού κύκλου, ο οποίος διαδέχεται μια μακρά περίοδο συρρίκνωσης που διήρκεσε περίπου δεκαπέντε χρόνια. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή διαδραματίζει το κόστος δανεισμού.

Επιτόκιο

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το μέσο επιτόκιο στεγαστικών δανείων σταθερής διάρκειας έως πέντε έτη διαμορφώθηκε τον Φεβρουάριο του 2026 στο 2,95%, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων εννέα ετών για την Ελλάδα, καθιστώντας τη χώρα την πέμπτη φθηνότερη στην ευρωζώνη, όπου ο μέσος όρος ανέρχεται στο 3,37%. Τα δάνεια σταθερού επιτοκίου έως πέντε έτη συγκαταλέγονται πλέον στις πιο δημοφιλείς επιλογές των νοικοκυριών.

Σε επίπεδο επιμέρους μεγεθών, εκταμιεύθηκαν 13.756 στεγαστικά δάνεια συνολικού ύψους 672,8 εκατ. ευρώ. Από αυτά, το μεγαλύτερο μέρος, 438 εκατ. ευρώ, κατευθύνθηκε σε 4.860 νοικοκυριά μέσω καθαρής τραπεζικής χρηματοδότησης, χωρίς τη στήριξη προγραμμάτων. Παράλληλα, μέσω του προγράμματος «ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΙΙ» χορηγήθηκαν 1.791 δάνεια ύψους 191 εκατ. ευρώ, ενώ περισσότερα από 7.100 δάνεια, συνολικής αξίας σχεδόν 43 εκατ. ευρώ, εκταμιεύθηκαν μέσω άλλων επιδοτούμενων δράσεων.

Μικρές επιχειρήσεις

Στον αντίποδα, οι χρηματοδοτήσεις προς μικρές επιχειρήσεις εμφάνισαν τάσεις σταθεροποίησης, με οριακή ετήσια υποχώρηση 0,6%, μετά την αύξηση 10,5% που είχε σημειωθεί το 2025. Πρόκειται για επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 2,5 εκατ. ευρώ και δάνεια έως 1 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, η ζήτηση παραμένει ισχυρή, καθώς σχεδόν οκτώ στις δέκα επιχειρήσεις που υπέβαλαν αίτημα χρηματοδότησης ή αύξησης ορίων έλαβαν τελικά δάνειο. Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 9.132 εκταμιεύσεις, ύψους 546 εκατ. ευρώ.

Καταναλωτικά δάνεια

Θετική είναι η εικόνα και στην καταναλωτική πίστη, όπου 94.169 δανειολήπτες έλαβαν δάνεια συνολικού ύψους 385 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 12% σε ετήσια βάση. Σημαντικό μέρος των εκταμιεύσεων, 129 εκατ. ευρώ, πραγματοποιήθηκε μέσω του φυσικού δικτύου των τραπεζών, εξυπηρετώντας 14.633 δανειολήπτες. Την ίδια στιγμή, η ψηφιακή τραπεζική ενισχύει σταθερά τη θέση της, με 29.163 δανειολήπτες να λαμβάνουν δάνεια μέσω e-banking, συνολικού ύψους σχεδόν 92 εκατ. ευρώ. Ιδιαίτερη δυναμική καταγράφεται και στα δάνεια για αγορά οχημάτων, τα οποία ξεπέρασαν τα 102 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας την αγορά 8.600 αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.