Μια ανησυχητική και ιδιότυπη εγκληματική τάση έχει προκαλέσει συναγερμό στις αστυνομικές αρχές του Άμστερνταμ. Τις τελευταίες εβδομάδες, δεκάδες διανομείς φαγητού στην περιοχή Zuidoost έχουν πέσει θύματα ληστείας από ομάδες ανηλίκων, οι οποίοι όμως δεν ενδιαφέρονται για χρήματα ή κινητά τηλέφωνα, αλλά αποκλειστικά για το περιεχόμενο των κουτιών: τις πίτσες.

«Θέλουν μόνο το φαγητό»

Η αστυνομία επιβεβαιώνει πως η τάση αυτή λαμβάνει διαστάσεις μάστιγας. «Τους ενδιαφέρουν μόνο οι πίτσες. Δεν ζητούν χρήματα ούτε άλλα αντικείμενα αξίας», δήλωσε εκπρόσωπος των αρχών. Ήδη έχουν συλληφθεί έξι ανήλικοι, ενώ τέσσερις από αυτούς εντοπίστηκαν επ’ αυτοφώρω σε μια αποθήκη την ώρα που κατανάλωναν τη λεία τους.



Το γεγονός ότι νέοι άνθρωποι ρισκάρουν τη σύλληψη και την ελευθερία τους για ένα γεύμα, ερμηνεύεται από πολλούς ως δείγμα της αυξανόμενης ανέχειας και της κοινωνικής πίεσης που φέρνει η ακρίβεια, ωθώντας τους εφήβους σε μια «γκανγκστερική» επιβίωση.

Μέτρα προστασίας και bodycams

Η κατάσταση είναι τόσο σοβαρή που μεγάλες αλυσίδες, όπως η Domino’s και η New York Pizza, εξετάζουν δραστικά μέτρα. Οι διανομείς πλέον δεν φέρουν μετρητά, ενώ τα οχήματά τους παρακολουθούνται μέσω GPS. Η Domino’s μάλιστα εξετάζει τη χρήση καμερών στολής για τους εργαζομένους της, ώστε να καταγράφονται οι δράστες σε πραγματικό χρόνο.



Παρόλο που η κλοπή φαγητού μπορεί να ακούγεται σε κάποιους ως «πταίσμα», η ψυχολογική επίδραση στους εργαζόμενους είναι τεράστια. Οι διανομείς νιώθουν πλέον απροστάτευτοι στους δρόμους, καθώς κάθε παράδοση μπορεί να κρύβει μια ενέδρα.



Οι αρχές προειδοποιούν πως οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς οι συμμορίες των ανηλίκων δρουν με εναλλασσόμενα μέλη, δημιουργώντας ένα κλίμα ανασφάλειας που πλήττει τόσο τους επαγγελματίες όσο και τους επιχειρηματίες της περιοχής, σύμφωνα με την εφημερίδα Het Parool.