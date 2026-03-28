Ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε το απόγευμα στη Λαμία για την παρουσίαση του βιβλίου του Ιθάκη. Ο πρώην πρωθυπουργός δεν περιορίστηκε στο βιβλίο, αλλά ανακοίνωσε σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και εξαπέλυσε νέα σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη διαφθορά και την κακή διακυβέρνηση.

Κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη

Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε μια επικίνδυνη διεθνή κατάσταση και η κυβέρνηση υποτάσσεται τόσο στους διεθνείς ισχυρούς όσο και στις εγχώριες οικονομικές ελίτ. «Η μία είναι η υποταγή στους ισχυρούς στο διεθνή χώρο… Η άλλη είναι η υποταγή στους ισχυρούς στο εσωτερικό…», σημείωσε ο πρώην πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι τα κυκλώματα εκμεταλλεύονται ακόμα και τον πόλεμο για εύκολο πλουτισμό.

Οικονομική και κοινωνική καθίζηση

Ο Αλέξης Τσίπρας υπενθύμισε πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, που δείχνουν ότι το ΑΕΠ ανά κάτοικο της Ελλάδας μειώθηκε από 70% στο 68% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ η Βουλγαρία ανέβηκε στο 68%. Ο πρώην πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα είναι προτελευταία ή τελευταία σε κρίσιμους κοινωνικούς και οικονομικούς δείκτες: αγοραστική δύναμη, υποκειμενική φτώχεια, ελευθερία Τύπου, ισότητα των φύλων, κόστος στέγασης, προσχολική εκπαίδευση.

«Οι άλλοι Βαλκάνιοι ανεβαίνουν και εμείς πέφτουμε», υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας, αναφερόμενος στην πραγματική διάσταση της πρόσφατης αύξησης του βασικού μισθού.

Πατριωτισμός και κοινωνική ευθύνη

Ο πρώην πρωθυπουργός επεσήμανε ότι πατριώτης δεν είναι όποιος απλώς κρατάει τα γαλανόλευκα σημαιάκια στις παρελάσεις, αλλά όποιος νοιάζεται για τον τόπο και τους ανθρώπους του. «Αν αδιαφορείς για τη συλλογική προκοπή του, δεν είσαι πατριώτης», τόνισε.

Διαφθορά και υποκλοπές

Ο Αλέξης Τσίπρας κατηγόρησε την κυβέρνηση για «έγκλημα και συγκάλυψη», αναφερόμενος στις υποκλοπές υπουργών, ενόπλων δυνάμεων, δημοσιογράφων και επιχειρηματιών, με κέντρο το Μέγαρο Μαξίμου. Ο πρώην πρωθυπουργός σημείωσε ότι οι ευθύνες ξεφεύγουν από το πολιτικό πεδίο και μπαίνουν στο πεδίο της κακουργηματικής δίωξης.

Αντιπρόταση και στρατηγικές της προοδευτικής παράταξης

Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε τις στρατηγικές της προοδευτικής παράταξης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής εξάρτησης και την ενίσχυση των λαϊκών στρωμάτων, των αγροτών, της μεσαίας τάξης και των ελληνικών επιχειρήσεων.

Στα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρώην πρωθυπουργός περιλαμβάνονται:

Δωρεάν αστικές συγκοινωνίες έως τις 9:00 το πρωί, με 50% έκπτωση τις υπόλοιπες ώρες

Μείωση κατά 30% της τιμής εισιτηρίων σε ημιαστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες

Παράταση ενός έτους στα μισθωτήρια των κύριων κατοικιών και κατοικιών φοιτητών

Μείωση τιμής KWH ηλεκτρικού ρεύματος έως 30% για κύριες κατοικίες

Ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης

Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι η δημοκρατική αντιπολίτευση σήμερα δεν μπορεί να προσφέρει ρεαλιστική λύση. Πρότεινε την ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης με νέα και έμπειρα πρόσωπα, ενότητα και προγραμματική σαφήνεια.

«Στις επόμενες εκλογές, η ΝΔ και ο κος Μητσοτάκης θα έχουν αντίπαλο», τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι η προοδευτική παράταξη πρέπει να είναι ικανή να εμπνεύσει, να ενώσει και να εφαρμόσει τις μεγάλες τομές που έχει ανάγκη ο λαός και η χώρα.