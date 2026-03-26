Στις ανακοινώσεις για την αύξηση του κατώτατου μισθού αναφέρεται με ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνοντας ότι «αδυνατεί να δώσει τις απαντήσεις που περιμένουν και έχουν ανάγκη οι εργαζόμενοι». Ακολούθως εξηγεί: «Μπορεί ο κατώτατος μισθός να αυξάνεται αλλά η ξέφρενη ακρίβεια και η ανεξέλεγκτη κερδοσκοπία οδηγούν σε μείωση της αγοραστικής δύναμης. Η κυβέρνηση μπορεί να μιλάει όσο θέλει για αυξήσεις στο μισθό και να αθροίζει ποσοστά και νούμερα όπως την βολεύουν, αλλά οι εργαζόμενοι ξέρουν καλά ένα πράγμα: τα χρήματα δεν φτάνουν, ο μήνας δεν βγαίνει.

Σύμφωνα με τις ενώσεις καταναλωτών για πολλούς συμπολίτες μας το διαθέσιμο εισόδημα εξαντλείται στις 18 κάθε μήνα. Αρκεί κανείς να παρακολουθήσει το ράλι τιμών στην στέγαση, στο super market, στις ανελαστικές δαπάνες του κάθε νοικοκυριού.

Καθαρά 770 ευρώ για τους εργαζόμενους. Τι πραγματικά μπορεί να αγοράσει ενας εργαζόμενος με αυτά τα χρήματα; Τι μπορεί να πληρώσει;».

Κλείνοντας υποστηρίζει: «Είναι σαφές ότι χρειάζεται άλλο μείγμα πολιτικής για να ανέβουν και οι μισθοί, να περιοριστεί η ακρίβεια και να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Ιδίως σε συνθήκες κρίσης που πιέζει ανισοβαρώς τα μεσοστρώματα και τους μη προνομιούχους συμπολίτες μας».