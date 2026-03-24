Επίθεση σε βάρος του Χάρη Δούκα εξαπέλυσε ο Θάνος Πλεύρης, με αφορμή το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας με το οποίο εκφράζεται η διαφωνία για την ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας του προέδρου της πακιστανικής κοινότητας στην Ελλάδα, Τζαβέτ Ασλάμ.

Ο Θάνος Πλεύρης κατηγόρησε με ανάρτησή του στο Χ τον Χάρη Δούκα ότι μετατρέπει τον δήμο Αθηναίων σε «παράρτημα του ΑΝΤΑΡΣΥΑ», επικρίνοντας την πρωτοβουλία για ψήφισμα που σχετίζεται με τη διαδικασία χορήγησης ή ανάκλησης ασύλου.

Συγκεκριμένα, ο κ. Πλεύρης ανέφερε: «Ο κ. Χάρης Δούκας μετατρέπει το δήμο σε παράρτημα του ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Με ψήφισμα του παρεμβαίνει αναρμοδίως στην Επιτροπή Ασύλου για το πώς θα χορηγείται ή ανακαλείται το άσυλο. Τα προβλήματα της Αθήνας μπορούν να περιμένουν. Στον ελεύθερο χρόνο του θα ασχοληθεί και με αυτά ο δήμαρχος».

Δούκας: Ακροδεξιός κατήφορος

Απάντηση στην επίθεση που δέχθηκε από τον Θάνο Πλεύρη έδωσε ο Χάρης Δούκας. Συγκεκριμένα, ο δήμαρχος Αθηναίων ανέφερε: «Η Αθήνα είναι και θα παραμείνει μία πόλη αλληλεγγύης, συμπερίληψης και διαλόγου. Όσο μίσος και αν σπείρετε με τις ακροδεξιές απόψεις σας, εμείς θα συνεχίσουμε στον δρόμο της δικαιοσύνης και της νομιμότητας. Μάλιστα, η σημερινή σας δήλωση έρχεται στη συνέχεια της χθεσινής, στο Κιλκίς, όπου αδίστακτα και με εμφυλιοπολεμική ρητορική επιχειρήσατε να διχάσετε τους Έλληνες, παραμονή της Εθνικής Επετείου. Ακροδεξιός κατήφορος. Ντροπή».

ΣΥΡΙΖΑ: Αυτό που διαχωρίζει τον Πλεύρη από τη χθεσινή απόφαση είναι η λέξη “ανθρωπιά”»

«Αυτό που διαχωρίζει τον κ. Πλεύρη από τη χθεσινή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων είναι η λέξη “ανθρωπιά”», σχολιάζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Όταν ένας άνθρωπος ζει εδώ και 30 χρόνια στην πόλη μας, πρέπει να μπορεί να συνεχίσει να ζει μαζί μας εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί. Αναφερόμαστε στην προκλητική αφαίρεση ασύλου από τον πρόεδρο της πακιστανικής κοινότητας, Τζαβέντ Ασλάμ», σημειώνει και καταλήγει:

«Δεν προβληματίζεται ο κ. Πλεύρης από το γεγονός ότι η παράταξη του κ. Μπακογιάννη δεν καταψήφισε αλλά απείχε; Ποιοι εκπροσωπούν τις απόψεις Πλεύρη μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου της Αθήνας; Δεν εκπροσωπείται από την παράταξη της ΝΔ του Κώστα Μπακογιάννη;».