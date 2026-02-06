Την παραίτησή της από τη θέση της υποδιοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, στο πεδίο του Συνηγόρου του Καταναλωτή, υπέβαλε η κυρία Άννα Στρατινάκη, επικαλούμενη οικογενειακούς λόγους υγείας, όπως αναφέρει στην επιστολή της.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης:

«Η κυρία Άννα Στρατινάκη δεν θα τοποθετηθεί στη θέση του υποδιοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς στο πεδίο του Συνηγόρου του Καταναλωτή, καθώς υπέβαλε την παραίτησή της για οικογενειακούς λόγους υγείας, όπως η ίδια αναφέρει στην επιστολή της».

Η κ. Στρατινάκη είχε αναλάβει το 2024 χρέη Συνηγόρου του Καταναλωτή, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως η παραίτησή της φέρεται να έχει σχέση με τα χρόνια της ως γενική γραμματέας του υπουργείου Εργασίας και την υπόθεση Παναγόπουλου.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, στον «πάγο» από την ΕΡΤ μπαίνει και ο γνωστός δημοσιογράφος που πάγωσαν οι λογαριασμοί του, μιας και το όνομά του επίσης εμπλέκεται στην υπόθεση υπεξαίρεσης των εκατομμυρίων για την οποία κατηγορείται και ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος.