Σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό για το εθνικό απολυτήριο έγινε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου. Στόχος, όπως έγινε γνωστό μετά την ολοκλήρωσή της, είναι το σχετικό νομοσχέδιο να ψηφιστεί τον προσεχή Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όπως προκύπτει από τη σύσκεψη στο Μαξίμου:

Δεν καταργούνται οι πανελλαδικές.

Θα εφαρμοστεί από το σχολικό έτος 2027-28, δηλαδή στα παιδιά της Δευτέρας Γυμνασίου.

Θα υπολογίζεται η επίδοση με μία κλιμάκωση ανά τάξη ως συντελεστής στο αποτέλεσμα των πανελλαδικών.

Αυτή τη στιγμή η συζήτηση αφορά:

Για Α’ Λυκείου: 15%,

για Β’ Λυκείου 35%,

για Γ’ Λυκείου 50%.

Αλλά κι αυτά θα σχηματοποιηθούν μέσα από τον εθνικό διάλογο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Το ίδιο ισχύει και για τον αριθμό μαθημάτων ανά τάξη που θα προσμετρώνται σε αυτόν τον συντελεστή.

Ο κ. Μητσοτάκης είχε αναφερθεί στην καθιέρωση του εθνικού απολυτηρίου τον περασμένο Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ, χαρακτηρίζοντάς τη μία από τις μεταρρυθμίσεις – προκλήσεις που έχει να φέρει εις πέρας η κυβέρνηση.

Πιο συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός είχε αναφέρει στην ομιλία του: «Πρότασή μας είναι να θεσπιστεί και στην Ελλάδα το εθνικό απολυτήριο, ώστε να αποκατασταθεί ο αυτοτελής ρόλος του Λυκείου. Να μπορεί να αποκτήσει το δικό του εκπαιδευτικό κύρος, το δικό του βάρος στην εργασιακή προοπτική των αποφοίτων».

Σε πρόσφατη συνέντευξη, την περασμένη Κυριακή, η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη είχε θέσει τον Φεβρουάριο ως τον μήνα κατά τον οποίο θα εκκινήσει ο εθνικός διάλογος, ενώ είχε γνωστοποιήσει ότι έχει ήδη συγκροτηθεί νομοπαρασκευαστική επιτροπή, η οποία επεξεργάζεται τη δημιουργία της Εθνικής Αρχής Εξετάσεων, του Εθνικού Σώματος Αξιολογητών και τη νέα Τράπεζα Θεμάτων.

Ο βασικός στόχος της εν λόγω μεταρρύθμισης, όπως είχε δηλώσει, είναι η αναβάθμιση του ρόλου του Λυκείου, «με περισσότερο χώρο για ουσιαστική μάθηση».

Πιο συγκεκριμένα, για το εθνικό απολυτήριο και τον νέο τρόπο εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, η κ. Ζαχαράκη είχε αναφέρει ότι η πρόταση του υπουργείου θα στηρίζεται σε πέντε πυλώνες, που αφορούν το εκπαιδευτικό σύστημα ως όλον και όχι αποσπασματικά μόνο τις εξετάσεις, όπως σημειώνει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Οι πέντε αυτοί πυλώνες είναι οι εξής: