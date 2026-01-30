Η ενίσχυση της συνεργασίας ΗΠΑ-Ελλάδας σε θέματα ενεργειακής ασφάλειας και περιφερειακής σταθερότητας βρέθηκε στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με τον Έλληνα ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οι δύο πλευρές συζήτησαν τρόπους για την περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας σε αυτούς τους τομείς, τονίζοντας παράλληλα τη διαχρονική σημασία και την μακρά ιστορία της στρατηγικής σχέσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας.